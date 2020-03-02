LG, koronavirüs nedeniyle iki fabrikasını kapatma kararı aldı

Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte Mobil Dünya Kongresi'nden çekileceğini açıklayan ilk şirket olan LG, bu kez merkezinin bulunduğu Güney Kore'de iki fabrikasını birden kapatma kararı aldı. Geçici olarak uygulanacak olan bu kapatma kararının Samsung çalışanının koronavirüs taşıdığı tespit edildikten sonra alınması dikkat çekti. Güney Kore'nin Gumi şehrinde bulunan fabrikada çalışanında virüs yakalayan Samsung'un çok geçmeden fabrikasını kapattığı dikkat çekmişti. Benzer bir karar ise bu kez LG'den geldi; herhangi bir vaka ile karşılaşılmamasına karşın önlem olarak LG'nin iki fabrikasını geçici olarak durdurduğu dikkat çekiyor.



Reuters'ta yer alan habere göre LG'nin kapattığı fabrikalarda LG Innoteck adı altında iPhone'lar için kamera modülü üretiliyordu. Yani iPhone 11 serisinde gördüğümüz kamera modüllerinin bir kısmı LG'nin kapatılan bu fabrikalarından çıkış yaptı.



Dolayısıyla LG'nin aldığı bu kararın sadece şirketi değil, iPhone'un mimarı Apple'ı ve dolayısıyla sektör genelini etkileyeceği görülüyor. Ancak bu kapatma kararının geçici olduğunun da altını çizmek gerekiyor.



