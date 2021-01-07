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Teknoloji
Haber Giriş: 07.01.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

LG, 2021 Gram dizüstü serisini duyurdu

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LG, 2021 Gram dizüstü serisini duyurdu
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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan LG, Gram serisine yeni üyeler ekledi. Oldukça hafif olan ürünler bakın hangi özelliklerle geliyor?

LG, Gram ailesine yeni üyelerini dahil etti. Özellikle hafif yapıdaki tasarımıyla dikkat çeken ürünler şöyle:

Gram 17 (model 17Z90P), Gram 16 (model 16Z90P), Gram 14 (model 14Z90P), Gram 2’si 1 arada 16 (model 16T90P) ve Gram 2’si 1 arada 14 (model 14T90P).

16:10 en boy ekran oranına sahip olan ürünler, 16:9 olan diğer modellere kıyasla birim alanda daha fazla içeriği ekrana yansıtabiliyor. Intel Evo Platform sertifikasına sahip olan ürünler, ayrıca, Iris Xe Graphics ve hızlı LPDDR4x belleğe sahip ve 11. Nesil Intel CoreTM işlemci tarafından destekleniyor.

LG gram 17Z90P, 16Z90P ve 16T90P modellerinde, şarjlar arasında daha uzun süre kullanım sağlamak için 80 Wh yüksek yoğunluklu piller bulunuyor.

LG, 2021 Gram dizüstü serisini duyurdu

LG gram 17, 17 inç'lik bir ekrana sahip ve 1,35 kg ağırlığında. Eşit derecede taşınabilir olan yeni LG gram 16 ve 14, sırasıyla yalnızca 1,19 kg ve 999 g ağırlığa ve 1,68 cm (0,66 inç) kalınlığa sahip. LG’nin dar çerçevesi ve gizli menteşe tasarımı ile birlikte her üç model de yüzde 90 oranında bir ekran-gövde oranı sunuyor.

Yeni LG 2'si 1 arada Gram'ın hem 16 hem de 14 inç modelleri, LG'nin 360 derecelik menteşesi ve hafif yapıları ile öne çıkıyor. LG gram 2'si 1 arada, gelişmiş gezinme ve kontrol için Wacom AES 2.0 ile uyumlu bir stylus kalem ile birlikte geliyor.

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