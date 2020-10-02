League of Legends’da dünyanın en iyi 16 takımı belli oldu

Takımlar 5'erli ikili gruba ayrıldı. A Grubu'nu lider tamamlayan Team Liquid ve B Grubu'nu lider tamamlayan PSG Talon direkt olarak 2020 Dünya Şampiyonası'nda ana sahneye yükseldi. Gruplarının son sıralarında yer alan INTZ ile V3 Esports şampiyonaya veda etti. Temsilcimiz Papara SuperMassive ise A Grubu'nu 2 galibiyet ile 3. sırada tamamladı ve Ön Eleme Finalleri'ne yükseldi. Papara SuperMassive, Ön Eleme Finalleri'nde daha önce grup maçlarında mağlup ettiği MAD Lions ile karşılaştı. Beş maç üzerinden oynanan seriyi temsilimiz 3-2 kazandı ve Ön Eleme Finalleri'nde bir üst tura yükseldi. Bu galibiyet, bir küçük bölge takımının bir büyük bölge takımı karşısında aldığı için beş maçlık seri galibiyeti olarak tarihe geçti.



Ön Eleme Finalleri'nin ikinci turunda Papara SuperMassive'in rakibi Unicorns of Love oldu. Temsilcimiz bu mücadeleden galip ayrılması halinde ana sahneye yükselecek ve dünyanın en iyi 16 takımından biri olacaktı; ancak Unicorns of Love seriyi 3-0 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı. Papara SuperMassive'in 2020 Dünya Şampiyonası macerası böylelikle sona erdi.

Eşleşme tablosunun diğer kısmından yükselen LGD Gaming ile birlikte de 2020 Dünya Şampiyonası'nda ana sahnede mücadele edecek 16 takım belli oldu. Grup aşaması maçları 3 Ekim - 11 Ekim tarihleri arasında oynanacak.



