League of Legends: Wild Rift kapalı beta dönemi başladı

Riot Games’in geliştiricisi ve yayıncısı olduğu League of Legends: Wild Rift oyununun kapalı beta dönemi dün gece TR saati ile 02.00’da başladı. Android testi genişletilerek Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerindeki oyunculara da sunulan Wild Rift’in önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede çıkması planlanıyor. Daha fazla oyuncu, şampiyon ve özellik eklenecek olan Wild Rift, dünyanın dört bir yanındaki oyun severler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.

League of Legends: Wild Rift Kapalı Betası, bu yılın önceki aylarında gerçekleşen alfa testinden farklı olarak birkaç yenilik içeriyor:

ALTI YENİ ŞAMPİYON



Runeterra'nın dünyasından gelen altı yeni şampiyon Vadi'ye iniyor. Kapalı betanın başlangıcından itibaren kazanılabilecek veya alınabilecek şampiyonlarsa şöyle: Amumu, Dr. Mundo, Jarvan IV, Sona, Singed ve Varus.

KOZMETİK İÇERİKLER: Testler boyunca ilk defa kostümler ve diğer kozmetik içerikler alınabilecek (Wild Rift'in satın alınan alışveriş birimi Vahşi Çekirdekler kullanılarak). Aralarında kostümler, ifadeler ve dönüşlerin yanı sıra şampiyon pozları, oyun içi amblemler ve rakibinizi saf dışı bıraktığınızda hava atmanızı sağlayan süslerin de bulunduğu 300'e yakın yeni içerik oyuncuları bekliyor.





iOS TESTİ: Oyuncular Wild Rift internet sitesinden kaydolarak kapalı betayla birlikte gerçekleştirilecek ufak iOS testine katılma şansı yakalayabilecek.

DERECELİ: Wild Rift'in dereceli sistemi, yeni aşama Zümrüt'le birlikte çıkıyor. Dereceli, arkadaşlarla birlikte oynamanın rekabetçi ve eğlenceli bir yolunu ve üst aşamalarda oyuncuların skor tablolarının en üstüne ulaşmak için kullanabileceği Zafer Puanı sistemini (LoL PC'nin Lig Puanı sistemine benzer) sunuyor.

KAMERA VE KONTROLLER: Oyun içi kamera ve kontrol seçenekleri önemli ölçüde iyileştirildi. Artık oyuncular yarı kilitli kameradan, ekran içi mini kameralardan, mini harita hareketinden ve özel düğme düzenlerinden faydalanarak oyunu istedikleri şekilde oynayabilecek.

İlk çıkış Endonezya'da gerçekleşti

Wild Rift Kapalı Betası, aşama aşama çıkacak. İlk olarak 15 Eylül'de Endonezya'da başlayan Kapalı Beta dönemi, daha sonra Filipinler, Malezya, Tayland ve Singapur'a sunulacak. İlerleyen aylardaysa sürece yeni bölgeler dahil edilecek. Google Play üstünden Wild Rift için ön kayıt yaptıran oyuncular, rasgele seçilecek. Güneydoğu Asya'daki oyuncular, bir Riot Hesabı oluşturarak Wild Rift bu bölgede açık betaya girdiğinde ödül kazanabilecek.



