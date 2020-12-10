League of Legends izlenme rekoru kırdı

League of Legends takımını belirlemek üzere her yıl düzenlenen League of Legends Dünya Şampiyonası’nda, bu sene de uluslararası bölgelerin en iyi takımları, Sihirdar Kupası'nı kaldırmak için mücadele etti. Suning ve DAMWON Gaming arasında gerçekleşen 2020 Dünya Şampiyonası Finali dikkat çekti.

Turnuvanın içerikleri 1 milyar saatten fazla izlendi

Dünya Şampiyonası, Şanghay Medya Teknoloji Merkezi'nde gerçekleşen ön eleme aşamasıyla başladı. Dijital bir deneyime dönüşen etkinlikte, karma gerçeklik sahnesiyle sanal olarak yolculuk yapıldı ve Şanghay şehri kapalı ortama getirildi. Ön eleme maçları, önceki yıllara göre hatırı sayılır ölçüde daha fazla izlendi. 38 ön eleme maçı boyunca taraftarlar 160,92 milyon saat yayın izledi. Bu rakam, 2019'daki aynı dönemdeki verilere kıyasla %61,76 daha fazla. Dakika başına ortalama izleyici sayısı ise geçen yıldan bu yıla %87,18'lik bir artış göstererek 3,6 milyona ulaştı.

Final maçı dakikada 23.04 milyon seyirciyle rekor kırdı

Şanghay Medya Teknoloji Merkezi'ndeki aşamaların ardından gözler finale çevrildi. Gösteriyi canlı izlemek izlemek için 3.205.750 taraftar kayıt yaptırdı. Yeni inşa edilen SAIC Motor Pudong Arena'da kısıtlamalardan ötürü yalnızca 6.312 taraftar içeri alındı. Final 16 dilde ve 21 platformda yayınlandı. Dünya Şampiyonası Finali'nin dakika başına ortalama izleyici sayısının 23,04 milyona ulaşarak yeni bir rekor daha kırıldı.