Kız öğrencilere bilişim kariyerinin önünü açan deneyim

Kurum, gençlerin bir gün boyunca iş hayatı deneyimini yakından yaşamaları ve bilişim sektöründe detaylı bilgiye sahip olmaları amacıyla Halil Rıfat Paşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden 60 kız öğrenciyi Inter-Campus binasında ağırladı. Etkinlikte öğrenciler pek çok farklı departmandan yönetici ve çalışanla bir araya gelerek bilişim sektöründe yapabilecekleri kariyer yolculuklarına ilişkin fikir alışverişinde bulundular, merak ettikleri sorulara yanıt buldular ve çalışanların tecrübelerini dinlediler.

Etkinlik 21 Şubat Cuma günü Intertech Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dilek Duman’ın kız girişimcileri teknoloji sektöründe kariyer yapmalarına yönelik cesaretlendiren açılış konuşmasıyla başladı.

Etkinliğin öğrenciler ve iş dünyasını yakınlaştırma konusunda köprü işlevi gördüğünü ve gençlerin bilişim sektöründe daha sağlıklı bir kariyer yolu çizmeleri için tecrübe paylaşım fırsatı sunduğunu belirten Duman şöyle konuştu; “Yetenek kavramının her geçen gün gerek insan kaynakları literatüründe gerekse yönetim ajandasında daha fazla yer bulması, iş sonuçları üzerindeki katkısının giderek artması şirketleri de bu alanda çalışma yapmaya yöneltiyor. Şirkette birbirinden öğrenen, ortak akla inanan, yaptığı işe anlam katmak isteyen ve fırsat eşitliğine inanan bir kurum kültürümüz var. Bunu nüfusun yarısını kadınların oluşturduğu ülkemiz özelinde kadın girişimcileri denklemin içine dahil ederek gençlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadınların ekonomiye, yönetime, karar verme mekanizmalarına katılımının büyümeyi ve hayatın her alanında gelişmeyi hızlandırdığı defalarca kanıtlanmış bir gerçek. Bu kapsamda ağırladığımız 60 kız öğrencimize kariyerlerinde değer yaratabilecekleri iş alanlarını yakından tanıtma fırsatı sunarken, çalışanlarımızla tecrübe paylaşımında bulunmalarına öncülük ettik. Kadın girişimcilerimizin sektör bilgisini artırarak, bu alanda çalışmaya cesaretlendirmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki projelere devam edeceğiz”.

Etkinliğin takip eden bölümünde Intertech İnsan Kaynakları ve Inter Akademi Bölüm Müdürü Zeren Cönger’in moderatörlüğünde Intertech Mobil ve Dijital Bankacılık Bölüm Müdürü Özge Dereli, Intertech Bireysel,KOBİ,Tarım ve Ticari Krediler Bölüm Müdürü Berrak Yenal, Intertech Yazılım Süreçleri Yönetimi Sistem Devops Mühendisi Gökçe Demir ve Intertech Yazılım Süreçleri Yönetimi Sistem Veritabanı Yazılım Mühendisi Emine Bozlar Yılmaz’ın katılımıyla bir panel düzenlendi.

4 kadın mühendisin katılımıyla gerçekleşen panelde moderatör Zeren Cönger öğrenciyken staj yapmanın önemli bir deneyim olduğunu, Intertech’teki staj deneyiminin öğrencilere sağladığı katkılarını, işe alım süreçlerini, kariyer fırsatlarını ve çalışma ortamına dair olanaklarını anlattı. Özge Dereli, yaptığı işi ve yaratılan teknolojinin başkalarının kullanmasından duyduğu mutluluktan bahsederken Berrak Yenal, yalnızca teknolojiyi kullanan değil üreten tarafta olmanın da verdiği heyecanı paylaştı. Intertech’te stajyer olarak başladığı kariyerini tam zamanlı olarak sürdüren Gökçe Demir kendine inanmanın ve hayallerinden asla vazgeçmemenin başarıya ulaşmaktaki etkisine dikkat çekti. Emine Bozlar Yılmaz ise annelik süreci de dahil olmak üzere kurum tarafından sağlanan destek ve bunun yarattığı motivasyonun öneminden bahsetti.