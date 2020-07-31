MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKylie ve Kendall Jenner, sahte kulaklıkların reklamını yapıyor
GeriTeknoloji Kylie ve Kendall Jenner, sahte kulaklıkların reklamını yapıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 31.07.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Kylie ve Kendall Jenner, sahte kulaklıkların reklamını yapıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kylie ve Kendall Jenner, sahte kulaklıkların reklamını yapıyor
Abone Olgoogle-news

Amerikalı internet fenomenleri Kylie ve Kendall Jenner kardeşlerin, sahte Apple Airpods kulaklıklarının reklamını yaptığı ortaya çıktı. İki kardeşin Instagram'da toplam 322 milyon takipçisi bulunuyor. Apple, fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmiş olabileceğini söylemesine karşın Kylie ve Kendall Jenner'a dava açmayacak.

Şirketin daha önce sahte AirPods reklamı yapan internet fenomenlerini uyardığı belirtiliyor.

Sahte ürün teknolojisi

BBC'nin araştırması onlarca internet fenomenin sahte ürünlerin reklamını yaptığına işaret ediyor.

Bu kişiler, ürünleri kendileri pazarlamıyor, bunları Çin'den getirip alıcılara gönderen şirketlerin linklerini paylaşıyor.

İngiltere yasaları uyarınca meşru ürünlere büyük oranda benzeyen ürünler sahte ürün kapsamında işlem görüyor.

Yasalar bu ürünleri pazarlayan kişilerin önce uyarılmasını ardından haklarında yasal işlem yapılmasını öngörüyor.

Instagram, fenomenlerin şirketlerle ücret karşılığı tanıtım anlaşması yapmadan önce markaları incelemesi ve yerel yasalara uyması gerektiğini söylüyor. 

'Bu piyasa tam bir Vahşi Batı'

Bu ürünler, söz konusu ürünü imal etmeyen, hatta görmeyen "drop shipper" adı verilen aracılar tarafından pazarlanıyor. Bu kişiler ya da şirketler reklam için sosyal medyada çok takipçisi olan kişilerle iş birliği yapıyor.

Ürünler genellikle internet üzerinden Çinli şirketler alınıyor ve doğrudan tüketicilere gönderiliyor.

Kylie ve Kendall Jenner, sahte kulaklıkların reklamını yapıyor

Miami'de böyle bir şirketin sahibi olan Kevid David, BBC'ye "Çin'e milyonlarca dolar gönderdim, milyonlarca dolarlık ürün aldım. Hayatımda hiç Çin'e gitmedim" dedi.

David, "Bazı arkadaşların bu Airpods'lardan her ay yüzbinlerce dolar kazanıyor" diye konuştu.

Bu satışların yasal olmasına rağmen suistimale açık olduğu bazen ürünlerin teslim edilmediği, paraların geri ödenmediği ya da internet sitelerinin aniden kapandığı belirtiliyor.

Ender Analysis'ten e-ticaret uzmanı Shanchit Jain, "Sadece bir internet bağlantınız ve internet sitenizin olması yeterli. Ama insanlar dolandırılıyor, ödedikleri paranın karşılığını almıyor. İstediğiniz kadar sanal mağaza açmanız mümkün. Bu nedenle bu piyasa tam bir Vahşi Batı" dedi.

Apple, bu aracı şirketlerin sahte ürün satışlarını artırdığını, asıl üreticilerin bu yolla kimliklerini gizlemeyi başardığını söylüyor.

Facebook'ta paylaştıklarınızı kimler görsün istersiniz ?Facebook'ta yapacağınız basit bir ayarla bundan sonra paylaşacağınız her şeyin Arkadaşlar'ınıza mı yoksa Herkes'e mi olduğunu belirleyebilirsiniz.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle