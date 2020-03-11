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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:27,Son Güncelleme:/

Kutup dairelerinde deniz buzu yüz ölçümü 30 yıllık ortalamanın altında kaldı

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Kutup dairelerinde deniz buzu yüz ölçümü 30 yıllık ortalamanın altında kaldı
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Kuzey ve Güney Kutup Dairelerinde deniz buzu yüz ölçümünün geçen ay 1981-2010 ortalamasının altına düştüğü bildirildi.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Kopernik İklim Değişikliği Ajansının yayımladığı aylık rapora göre, şubat ayında deniz buzu yüz ölçümü ortalaması Kuzey Kutup Dairesi'nde 14,5 milyon kilometrekare, yaz mevsiminin yaşandığı Güney Kutup Dairesi'nde ise 2,9 kilometrekare ölçüldü.

Kuzey Kutup Dairesi'ndeki deniz buzu yüz ölçümü, 1981-2010 yıllarındaki şubat ayı ortalamasının yüzde 6, Güney Kutup Dairesi'ndeki ise yüzde 14 altında kaldı.

Son yıllarda insan müdahalesinden kaynaklanan küresel ısınma ve iklim değişikliği etkileri kutuplarda belirgin şekilde hissediliyor.

Antarktika'da Arjantin'e ait Esperanza Araştırma Üssü'nde 13 Şubat'ta sıcaklık 20,7 derece ölçülmüştü. Bu, şimdiye dek kıtada görülen en yüksek sıcaklık değeri olmuştu.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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