'Küresel gelişim için birlikte çalışmalıyız'

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, 9 Şubat’ta Huawei'in, Çin'in kuzeyindeki Taiyuan kentinde, madencilik endüstrisine yönelik inovasyon laboratuvarın açılış etkinliğinde basın mensupları ile bir araya geldi. Zhengfei; “Daha önce iletişim ağlarımızla, insanları ve haneleri daha bağlantılı bir hale getirmeyi amaçlıyorduk. Ancak 5G çağında, işletmeleri de bağlantılı hale getirmek ana hedefimiz oldu. Havaalanları, limanlar, madencilik, demir - çelik sektörü, otomotiv ve havacılık gibi birçok endüstrinin bilişim ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için laboratuvarlar kurduk. Bu laboratuvarlarda hem bu sektörlerin uzman temsilcileri hem de Huawei teknoloji uzmanları birlikte çalışıyor. Bu dijitalleşmeye destek olurken, ana faaliyet alanımızı genişletmeyeceğiz. Farklı endüstriler için 5G uygulamaları farklı olsa da kullanılan teknolojiler benzerlik gösterir. Bu nedenle, ana hedefimizi; elektronik, yazılım ve bilgi işlem sistemlerinin, farklı endüstrilerde daha fazla benimsenmesini sağlamak olarak belirledik” dedi.

2020’de satış gelirimiz arttı

Zhengfei, Huawei’in geleceği ile ilgili bir soruya; “Bugünkü zorlukların üstesinden gelmek için kat edecek çok fazla yolumuz var. Huawei şirketinin varlığını sürdürmesi konusunda kendime eskisinden daha fazla güveniyorum 2020'deki satış gelirlerimiz ve karımız geçen yıla göre arttı. Bunun yanı sıra, Berlin, Münih, Madrid, Zürih, Cenevre, Amsterdam, Viyana, Barselona, Seul, Bangkok, Hong Kong, Riyad gibi dünyanın birçok büyük kentinde en iyi 5G ağlarının kurulmasına yardımcı olduk.”

Uluslararası ticaret herkes için kazanç demektir

Zhengfei, Huawei – ABD ilişkileri ile ilgili soruya yönelik olarak; “Küresel ticaretin devamlılığı tüm kesimlere fayda sağlamaktadır. ABD şirketlerinin Çinli şirketlere ürün tedarik etmesi, kendi finansal performansları açısından da önemli. Huawei'de üretim kapasitesi artarsa, bu ABD şirketlerinin daha fazla satış yapabileceği anlamına da gelir. Kısacası bu bir kazan-kazan anlaşması. Yeni ABD yönetiminin, bu alandaki politikalarını değerlendirirken, bu çıkarları tartıp dengeleyeceğine inanıyorum. ABD şirketlerinin de Çin ekonomisi ile birlikte gelişebilmesi ABD’den yüksek miktarda ürün satın alabilmeyi umuyoruz. Umarım yeni ABD yönetimi, ABD şirketlerinin ve bir bütün olarak ABD ekonomisinin çıkarına uygun, daha açık politikalar üretir” dedi.

Değer yaratmaya devam edeceğiz

Cihaz biriminin satışı ile ilgili söylentilerle ilgili olarak ise Zhengfei, Huawei markasının akıllı telefon biriminin elden çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bizler tamamen işimize ve üretime konsantre olduk. Yüksek kaliteli ürünlerimiz tüm dünyada talep görüyor. 2020'yi de bu şekilde sorunsuz bir şekilde geçirmeyi başardık. Müşterilerimiz için daha fazla değer yaratmaya ve en şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize duyulan güvenin kalıcı olmasını istiyoruz ve müşterilerimizin siyasi baskılardan etkilenmeyeceklerini umuyoruz” dedi.