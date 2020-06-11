Kullanıcılar şifre güvenliğini kontrol etmeyi bilmiyor

Kaspersky açıklamasına göre, en sık kullanılan kimlik doğrulama yöntemi olan parolalar sadece kırılması zor ve gizli olduklarında işe yarıyor.

Parola gerektiren uygulama sayısı arttıkça karmaşık parolalar belirleyip hepsini akılda tutmak zorlaşıyor.

Kullanıcıların düzenli olarak parola değiştirmek zorunda kalması da durumu daha zor hale getiriyor.

Kullanıcıların parola türetmede yaşadığı bu zorluklara ek olarak, parolaları güvenli bir şekilde saklamak ve bunların sızdırılmış olabileceği durumları tespit etmek de daha önemli hale geliyor.

Kaspersky'nin hazırladığı rapora göre, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 59'u tüm parolalarını hatırlıyor. Ayrıca, kullanıcıların yüzde 89'u parolalarını kendileri türetirken, yüzde 49'u ise kimlik bilgilerinin sızdırılıp sızdırılmadığını nasıl öğreneceğini bilmiyor.

Bu durum, karmaşık ve benzersiz parola zorunluluğu gibi güvenlik gereksinimleri olduğunda daha da zorlaşıyor.

Türkiye'de kullanıcıların yüzde 10'u parolalarını bilgisayarlarındaki bir belgede yazılı olarak saklarken, yüzde 15'i ise bilgisayar, akıllı telefon veya tabletlerindeki tarayıcılarda saklamayı tercih ediyor.

"Tüketicilerimizin gizliliğine odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Tüketiciler sızdırılmış olabilecek parolaları da dahil olmak üzere kişisel verilerini takip edebilir. Bu sadece farkında olmayı değil, insanların özel yaşantılarının ihlalini önlemek ve daha geniş etkileri azaltmak için doğru adımlar atmalarını da sağlıyor." ifadelerini kullandı.