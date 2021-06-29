Yeni şirket kuracak girişimciler için KOSGEB Girişimcilik Desteği can suyu olurken, bireysel girişimcilerin evden çıkmadan, vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeye ihtiyaç duymadan şirket kurulum platformu Mükellef, KOSGEB desteklerine başvuru noktasında da girişimcilerin yanında olmayı hedefliyor.



Yeni iş fikirlerini kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde hayata geçirmek isteyen bireysel girişimcilerin şirket kurma süreçlerini hızlandırarak, 10 dakikada şirket kurmalarını sağlayan Mükellef, KOSGEB Girişimcilik Desteği’ne başvurmak isteyen girişimlere danışmanlık hizmeti veriyor. Şu ana kadar Mükellef üzerinden 5 bin TL’lik KOSGEB Girişimcilik Desteği’ne başvurmak isteyenlerin yüzde 85’inin eğitimlerini tamamladıklarını söyleyen Mükellef Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak, girişimcilerin, Mükellef eğitimleri ile KOSGEB Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişimcilik Destekleri hakkında detaylı bilgilere sahip olabileceklerini kaydetti. Şafak, girişimcilerin, Mükellef üzerinden başvurularını yapabileceklerini, herhangi bir revizyon talebinde danışmanlık ve servis hizmetini online olarak alabileceklerinin altını çizdi.

KOSGEB’in Girişimcilik Programı için 5 aşama

KOSGEB Girişimcilik Desteği'nden faydalanmak için başvuru sahibinin 18 yaşından büyük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, daha önce KOSGEB’den destek almamış olması ve ayrıca şirket kuran girişimcinin, şirketin faaliyetleri süresince; başka bir işverene bağlı olarak, yani SGK’lı çalışmıyor olması gerektiğini söyleyen Okan Şafak şöyle devam etti: “Bahsettiğim temel şartları sağlayan girişimciler öncelikle ilgili girişimcilik eğitimini tamamlamalı. Daha sonra şirket kuruluşu işlemleri, KOSGEB veri tabanına kayıt, KOSGEB KOBİ beyannamesinin verilmesi ve yeni girişimci desteğine başvurulması aşamalarının da tamamlanması gerekiyor. Mükellef aracılığıyla başvuranlar için hazırladığımız örnek iş planı dokümanımız sayesinde başvurularda yüzde 99 oranında başarılı oluyoruz. Girişimci, hızlı bir şekilde teşvike ulaşıyor. Projenin KOSGEB tarafından onaylanması durumunda, girişimler için, şahıs veya sermaye şirketine bağlı olarak değişen kurulum desteği, personel istihdamına bağlı olarak performans desteği ve ileri girişimcilik için makine ve teçhizat desteği sağlanıyor.”