Koronavirüs sürecinde e-Dönüşüm çözümlerine ilgi artıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih 11 Mart’tan bu yana olabildiğince evlerden çıkmadan işler yürütülmeye çalışılıyor. Uzmanların uyarılarına kulak veren şirketler mümkün olduğu kadar evden çalışma yöntemine geçti ve sistemlerini dijitale taşıdı. Bu değişim e-Dönüşüm çözümlerine ilgiyi de artırdı.

E-Dönüşüm çözümlerinin kullanımında yaşanan artışı değerlendiren TÜRKKEP Genel Müdür Vekili Dilek Akyürek, “Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana e-Dönüşüm çözümlerine ilginin arttığını görüyoruz. Bu dönemde teknoloji ve dijital araçlar işin merkezinde yer aldı. Pandemi sürecinde e-Dönüşüm sektörü yüzde 15 oranında büyüdü. Elektronik ticaretin yoğun kullanımı ile birlikte E-İrsaliye rakamlarımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 5 kat arttı” dedi.

Akyürek, “Bu dönemde sosyal izolasyona uyarak işlerini evden çıkmadan yürütmek zorunda olan çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere e-Dönüşüm çözümleri sunan şirketlere büyük sorumluluklar düşüyor. İşlemlerin zaman ve mekan bağımsız elektronik ortamda yapılmasının yanı sıra tüm bu süreçlerin güvenli bir altyapı ile yapılması da son derece önemli. Bu süreçte güven hizmetlerine olan talebin arttığını net bir biçimde gözlemliyor, yeni dönemde de uzaktan güven hizmetlerinin artacağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.