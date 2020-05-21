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Teknoloji
Haber Giriş: 21.05.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Koronavirüs salgını sonrası internette satışları yüzde 141 arttı

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Koronavirüs salgını sonrası internette satışları yüzde 141 arttı
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ABD'nin büyük alışveriş mağazalarından Target'ın çevrim içi satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu ilk çeyrekte yüzde 141 artış kaydetti. 

Target'tan yapılan açıklamada, şirketin ilk çeyrek satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış gösterdiği bildirildi. 

Bu dönemde ABD'li perakende devinin mağaza satışlarının yüzde 0,9 yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, elektronik ticaret satışlarının ise yüzde 141 arttığı kaydedildi. 

Şirketin açıklamasında, firmanın toplam gelirinin ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 19,6 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Target Corporation Üst Yöneticisi (CEO) Brian Cornell, yılın ilk çeyreğinde Kovid-19 salgını nedeniyle benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ve şirketin bunlara karşı olağanüstü bir direnç gösterdiğini belirtti.

Cornell, çalışanların özverisi, sürdürülebilir iş modeli ve güçlü bilançosuyla Target'ın Kovid-19 krizinden daha güçlü bir perakende firması olarak çıkacağına emin olduğunu vurguladı.

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