Koronavirüs ile birlikte etkinlikler artık sanal ortamda yapılıyor

Dünyada, özellikle de senenin ikinci yarısında milyonlarca fuar, kongre ve seminer gerçekleştirilecektir. Korona virüsü salgını nedeniyle, her sektörde olduğu gibi etkinlik sektörü de ciddi yara aldı ve neredeyse tüm etkinlikler iptal oldu veya ertelendi. Virüsten etkilenen ülkelerde insanlar evlerinden çalışmaya ve toplantılarını online yapmaya başladılar. İşte bu kapsamda, etkinlik sektörünün de devam etmesi, şirketlerin kongre, fuar ve konferanslara katılma ihtiyacını karşılamak anlamında online etkinlikler yapma ihtiyacı ortaya çıktı.



Finlandiya’da ODTÜ mezunu mühendisler tarafından kurulan Deal Room, 20 ülkede 120 etkinlikte insanları birbiri ile tanıştıran bir etkinlik yönetim platformu. Aynı zamanda da Finlandiya’da ilk 100 start-up içerisinde yer alan hızlı büyüyen bir girişim. Fiziksel etkinliklere katılan ama birbirleri ile tanışamayan insanları eşleştiren ve tanışmalarını sağlayan platform, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklere online çözümler sunmaya başladı.



Deal Room, 10 dakika içerisinde etkinliğinizi online hale getirmeyi sağlayan bir teknoloji sunuyor. Web, mobil web, ve app üzerinden çalışan platformda, yapılması gereken etkinliğe özel bir alan oluşturmak ve link üzerinden katılımcılara çağrıda bulunmak. Çağrılan katılımcılar, online etkinlik içerisinde profillerini oluşturup, hem diğer katılımcılarla toplantı organize edebiliyor ve sanal odalarda birebir görüşebiliyor, hem de yine sanal olarak konuşmacıların sunum yaptığı konferanslara katılabiliyor.



Platformun Genel Müdürü Erdal Kılınç “Biz, 20 ülkede 120 etkinlikte kullanıldık, ve binlerce toplantıda, onbinlerce insanı tanıştırdık. Korona virüsü nedeniyle birçok etkinlik iptal oldu ve etkinlik sektörü de bu salgından ciddi anlamda etkilendi. Bu anlamda, yetenekli yazılım ekibimizle aylardır süren bir çalışma sonunda platformumuzu tamamen sanal olacak etkinlikler için yeniden tasarladık. Şu anda iptal olan onlarca etkinliğe ilaç niteliğinde online çözümler sunuyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok müşterimizin etkinliğin online taşıdık ve taşımaya devam ediyoruz. Amacımız, iş dünyasının bir araya gelme ihtiyacını online olarak çözebilmek ve bu işi en hızlı şekilde uygulamaya geçirmek."





