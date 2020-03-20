Koronavirüs günlerinde online eğitimi güvenle yürütmenin yolları

Güvenlik çözümleri üreticisi ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban'ın konuyla ilgili önerileri şöyle:



Güvenilir bağlantılara tıklayın. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimi televizyonda TRT kanalları ve internette eba.gov.tr sitesi (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden yapacağını duyurdu. İnternette muhtemel giriş ya da bağlantı problemlerinde çözüm önerisiyle karşınıza çıkabilecek sahte site ve yönlendirmelere dikkat edin! Adres çubuğunu sık sık kontrol altında tutun. Kullanıcı adı ve parola taleplerinde temkinli davranın.

Performans canavarlarına müdahale edin. Özellikle online eğitim sırasında bilgisayarın ‘kasılmasına‘ neden olabilecek oyunları ve başka internet bağlantılarını sonlandırın. Ayrıca öncesinde bilgisayarınızdaki geçici dosyalarınızı temizleyin ardından çöp sepetini boşaltın. Aynı işlemi tablet ve telefonlarınıza da uygulayın. Yer kaplayan ve performans kaybına neden olabilecek gereksiz uygulamaları silin.

Cihaz ve verilerinize iyi bakın! Cihazlarınızda sistem ve program yamalarınızı ihmal etmeyin. Özellikle ‘exe‘ uzantılı ekli mesajlar başta olmak üzere internette karşınıza çıkan her bağlantıya tıklamayın. Ödev ve ders notlarının kaybolmaması için verileri mutlaka yedekleyin ve güvenli başka bir ortamda saklayın. Cihazınız bozulduğu veya kaybolduğu zamanda da veriler ulaşılabilir halde olsun.

Güncel antivirüs yazılımı kullanın. Her gün milyonlarca zararlı yazılım, sistemlerimiz üzerinden kişisel verilerimize ulaşmaya çalışıyor. Hatta bugünlerde koronavirüs konulu oltalama (phishing) çabaları hayli yoğun. Güncel ve proaktif bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı, pek çok dertten uzak tutar. İnternette eğitimin keyfini güvenle sürmenize imkan tanır.

Henüz yapmadıysanız, telefonlarınıza hemen mobil antivirüs yazılımı yükleyin. Bilgisayarlara odaklanan tehditler ve hatta artık daha fazlası telefonları da hedef alıyor. Ama önlem mümkün, ucretli - ücretsiz pek çok güvenlik seçeneği var. Zaman kaybetmeden, Google Play’den ESET Mobile Security yazılımını indirebilir ve ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Telekom operatörlerinin ücretsiz internet erişimlerine dikkat edin. Operatörler sadece Eba’da kullanmak üzere öğrencilere mobil cihazları için 3 ile 8 GB arasında (operatörüne göre değişiyor) ücretsiz internet erişimi sağlayacaklarını duyurdu. Bağlantı sırasında erişimi kontrol etmekte fayda var. Ücretsiz kullanıyorum derken, ücretli paketinizdeki gigabyte’larınızı boşaltmayın.

Çocuklarınızın teknoloji konusunda sizi eğitmelerine izin verin. Bugünün çocukları teknoloji konusunda yetişkinlerden daha fazla şey biliyor. Çocuklarınızın yeni programlar ve akıllı cihazlar konusunda size bilgi vermesine izin verin. Uzaktan eğitimde ortaya çıkabilecek teknolojik sorunları birlikte çözmeye çalışın. Bu, işinizi kolaylaştıracaktır.