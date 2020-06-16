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Teknoloji
Haber Giriş: 16.06.2020 - 09:11,Son Güncelleme:

Koronavirüs analizini 1 dakikada yapabilen yerli yazılım

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Koronavirüs analizini 1 dakikada yapabilen yerli yazılım
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Bir Türk genetik teknoloji şirketi, her 100 örnek için 30 dakikaya kadar çıkabilen veri analizi süresini yapay zeka kullanarak 1 dakikaya kadar indiren yeni bir yazılım geliştirdi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı COVID-19 testlerinin önemli bir kısmından sorumlu olan TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) tarafından kullanılmak üzere geliştirilen COVID-19 yazılımı, günlük 40 bin test yapıldığı düşünüldüğünde sağlık personeline aylık yaklaşık 6 bin saat iş saati tasarrufu sağlayacak.

Genomize’nin TÜSEB test merkezlerinin doktorlarıyla birlikte geliştirdiği yapay zeka temelli COVID-19 tespit yazılımı Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlandı. Yazılım sayesinde hastalığın tespiti hatasız, daha az iş gücüyle ve daha kısa zamanda yapılabilecek.

Yazılım yabancı ülkelere de ücretsiz sunulacak

Şirketin kurucusu moleküler biyolog Erşen Kavak, Türkiye’deki sağlık profesyonellerine destek olmak amacıyla ücretsiz olarak geliştirdikleri yazılımı tüm dünya ülkelerinin kullanımına açtıklarını söyledi. 

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