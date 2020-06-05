Kocaeli'de her okulda 3D yazıcı da bulunacak

Büyükakın, “Nesillere yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Gençlerimizin spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu hedef doğrultusunda adımlar atıyoruz” dedi.



Gençler için önemli bütçeler ayırdıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Okullarımızda bu sene robotik ve kodlama sınıfları kuracağız. Önümüzdeki dört yılın sonunda inşallah robotik ve kodlama sınıfı olmayan üç boyutlu yazıcısı olmayan hiçbir okulumuz kalmayacak. Valiliğimizle yaptığımız protokol dahilinde kademeli bir şekilde bütün okullarımızda bu sınıfları oluşturacağız. Neden böyle bir çalışma yapıyoruz? Sebebi gençlerimizin yarınlarını oluşturmak ve yaşayacakları çağa hazırlamak. Kentimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin bizden ne istediklerini çok iyi biliyoruz. Bütün adımlarımızı onların istek ve taleplerine göre atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her daim onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kodların ve robotların dünyasına şimdiden hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu tüm gençlik hizmetleriyle yola devam ettiklerini söyleyen Büyükakın, “Kentimizin her köşesinde ortaya koyduğumuz spor alanlarından kültür hizmetlerine, görsel sanatlardan bilimin yolundan giden gençlerimize kadar tüm alanlarda onlarla buluşmaya büyük özen gösterdim. Korona virüs salgını bu birlikteliklere ara vermemizi zorunlu kıldı. Ancak kaldığımız yerden devam edecek, gençlerimizle buluşmalara devam edeceğiz. Kodlama ve robotik geleceğin gerçeğidir. Endüstri 4.0 geleceğin dünyasının en önemli gündemidir. Bu sebeple bugünden çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Elbette bunun yanında spor yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Amatör ya da profesyonel bir branşta spor yapmayı yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



