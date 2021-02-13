Klavyede Şapkalı A Nasıl Yapılır? Klavyede Şapkalı A Yapma Kısayolu

Şapkalı a harfi genellikle eski Türkçe metinlerinde karşımıza çıkmaktadır. Fakat şapkalı a harfi klavyede tek bir tuşa basarak yazmak mümkün değildir. Şapkalı a harfini yazabilmek için birkaç tuşa birlikte basmak gerekmektedir.

Klavyede Şapkalı A Nasıl Yapılır?

Klavye üzerinde harf, rakam ve pe çok özel karakter bulunan bir bilgisayarın giriş birimidir. Bilgisayar klavye aracılığı ile yönlendirilir ve kumanda edilir. Klavyelerin üzerindeki tuşlara basıldığı zaman basılan tuşun kodu CPU'su tarafından değerlendirilmek üzere belleğe aktarılır ve neticesi de ekrana gelir.

Fakat bazı karakterleri yazabilmek için klavyenin tek bir tuşuna basmak yeterli olmaz. Bunlardan birisi de şapkalı a harfidir. Klavye üzerinden şapkalı a harfini yazabilmek için kısayol yöntemi kullanılabilir. Klavye üzerinden şapkalı a harfini yapmak için shift tuşuna basılı tutarak 3 rakamına basmak ve ardından a harfini gösteren tuşa basmak gerekmektedir. Bu tul kombinasyonu ile şapkalı a harfini yapmak mümkündür.

Klavyede Şapkalı A Yapma Kısayolu

Klavyede bulunmayan bazı karakterler kısayolları ile oluşturulmaktadır. Şapkalı a harfini yapmak için ise uygulanması gereken kısa yol Shift+3 şeklindedir. Yani Shift tuşu ile 3 rakamına aynı anda basılır ve ardından a harfini gösteren tuşa basılır ise şapkalı a harfi yazılmış olunur. Ayrıca diğer şapkalı harfler olan û, î ve ô harfleri de aynı yöntem ile oluşturulmaktadır. Shift+3 kombinasyonu ile şapkalı yapmak istenen rakamın tuşuna basılır ise klavye üzerinden o harf oluşturulmuş olunur.