Klavyede Kalp Nasıl Yapılır? Klavyede Kalp Yapma Kısayolu

Klavye üzerinde pek çok tuş takımı bulunmaktadır. Kalp sembolünü gösteren bir tuşun yer almaması da kalp sembolünün klavye üzerinden nasıl yapılacağı sorusunu da sormamızı sağlamıştır. Klavye üzerinden kalp sembolü iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Bunlardan birisi ikili tuş kombinasyon, diğeri ise kopyala yapıştır yöntemidir.

Klavyede Kalp Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile birlikte internet ortamında kullanılan pek çok farklı sembol ortaya çıkmıştır. Bu kadar çok sembolün ortaya çıkması sebebiyle tüm sembollerin klavye üzerinde bulunması mümkün olmamaktadır. Bunlardan birisi de kalp sembolüdür. Kalp sembolü klavye üzerinde yer almaz. Fakat kısayol yöntemi ile bu sembolü oluşturmak mümkündür.

Bilgisayar klavyesi üzerinden kalp simgesi oluşturmak için ALT tuşuna basılı tutarak 3 rakamına basılması gerekmektedir. Bu tuş kombinasyonu ile klavye üzerinden kalp simgesini oluşturmak mümkündür.

Klavyede Kalp Yapma Kısayolu

Klavye üzerinde bulunmayan sembolleri oluşturmak için pek çok kısayol yöntemi bulunmaktadır. Kalp sembolünü oluşturabilme için ise yapılması gereken kısayol ALT+3 olmaktadır. Klavye üzerinde sol tarafta yer alan ALT tuşuna basılı tutarak ardından 3 rakamına basıldığında kalp sembolü oluşturulabilir.

Bunun dışında klavye üzerinde bulunmayan kalp sembolünü oluşturabilmek için kopyala yapıştır yöntemi de uygulanabilir. İnternet tarayıcısına kalp sembolü yazarak karşınıza çıkan sembolü CTRL+C ile kopyalayıp CTRL+V ile istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Bu yöntem ile de kısa bir şekilde kalp sembolünü oluşturmak mümkün olmaktadır.