Klasik saat yerine neden akıllı saat kullanmalı?

Klasik kol saatleri, hem bir zaman göstergesi hem de üzerimizde taşıdığımız önemli bir aksesuar. Dolayısıyla bir kol saati satın alırken sadece saat olduğu için almayız; onun tasarımına da çok özen gösteririz. Ancak bir kol saati aslında çok daha fazlasını yapabiliyor. Bunu da ‘akıllı saat’lere dönüştüklerinde çok daha net bir şekilde görmeye başladık.

Batarya ömrü

Akıllı saatlerin önündeki en büyük engellerden biri batarya ömrü. Saatleri her gün şarj etmek zorunda kalmak kulağa hoş gelmiyor. Zaten telefonların batarya ömrü bize yetmezken bir de saatlerin şarjıyla kimse uğraşmak istemiyor. Ancak bu olumsuz tablo değişmeye başladı bile. Huawei’nin yeni akıllı saatlerinden Huawei Watch GT2 serisi, iki hafta boyunca şarja ihtiyaç duymuyor. Üstelik, ekranı sürekli açık ve saati paylaşır haldeyken bu batarya ömrünü sunuyor. Haliyle kullanıcıların akıllı saatlere geçmesindeki en büyük engel böylece ortadan kalkmış oluyor. Yani saati şarj etmekle uğraşacağım diye düşünmeye artık gerek yok; iki hafta gerçekten de hiç az bir süre değil!



Bildirimler

Aramalar, Instagram ve Facebook bildirimleri, gelen e-postalar derken bildirimlere zaman zaman yetişemiyoruz. Oysa saatler kolumuzdayken gelen bir çağırıyı kaçırmak pek de mümkün olmuyor. Haliyle WhatsApp’tan gelen mesaja bu sayede hızlıca dönebiliyor ve önemli gelişmeleri kaçırma şansım pek kalmıyor. Üstelik telefonun zilinin açık olmasına da gerek yok. İnsanları telefon zil sesiyle rahatsız etmek yerine sessize alıp saatten gelen çağrıları anında görebiliyor olmak çok güzel. Aksine gelen bir çağrıyı hızlıca reddetmek isterseniz de saat bunu epey kolaylaştırıyor.

Telefon görüşmesi yapabilme

Akıllı saatlerin en kullanışlı özelliklerinden biri hiç şüphesiz telefon görüşmesine de olanak veriyor olması. Örneğin Huawei Watch GT2 serisi ile telefona ihtiyaç olmadan gelen çağrılara hızlıca cevap verebiliyor, telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Telefona yine dokunmadan belirlediğiniz kişileri saat üzerinden arayabiliyorsunuz. Telefonu cebinizden çıkarmak istemediğiniz bir anda saatinizle çağrılara yanıt vermek gerçekten de hayatı kolaylaştırıyor. Huawei Watch GT2 serisi ile oldukça akıcı ve net bir şekilde görüşme yapılabiliyor.



Uyku takibi

Çağımızın en büyük sorunlarından biri şüphesiz yeterince uyumuyor olmamız. Akıllı saatler ise uyku takibini bir sağlık asistanı gibi yaparak hem uyku kalitemizi analiz ediyor hem de uykunun derecelerini göstererek uyku süresinin yeterli olup olmadığını sizinle paylaşıyor. Huawei Watch GT2 serisinde bulunan Huawei TruSleep 2.0 teknolojisi de tam bu noktada ortaya çıkıyor. Gerçek zamanlı kalp atış hızını takip eden saat, ayrıca uykudaki nefes durumunu da izliyor. Tüm bu verileri değerlendirme konusunda ise devreye büyük veri analizi giriyor.

Dayanıklılık

Saatlerin akıllandığında klasik saatlere göre daha dayanıksız olduğu zannedilir. Oysa durum pek de öyle değil. Örneğin Huawei Watch GT2 serisi, 50 metreye kadar suya dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Yani saatin içine su girer mi korkusuna gerek yok. Ekranı da çizilmelere ve darbelere karşı hayli dayanıklı; en ufak darbede saatin bozulacağını düşünmeyin.



Tasarım

Yazının başında da belirttiğimiz üzere kol saati alırken tasarım pek çoğumuz için hayati bir önem taşıyor. Çünkü saatler, bir yandan da tarzımızı yansıtıyor. Huawei Watch GT2 serisinin görünüm olarak klasik kol saatinden hiçbir farkı yok. Deri kayışı ve yuvarlak tasarımı bir yana, kadranları da çok başarılı. Üstelik klasik kol saatinde sadece bir kadranla idare etmek durumundasınız; Huawei Watch GT 2 serisinde pek çok kadran seçeneğiniz var. Haliyle bu denli kişiselleştirilebilen bir saat gerçekten de kulağa hoş geliyor.

Her telefonla uyumlu

Alacağınız akıllı saatin kullandığınız telefonla sorunsuz çalışması oldukça önemli. Bazı akıllı saatler, sadece belli telefonlarla çalışırken, Huawei Watch GT2 serisi birçok Android telefonla çalışabildiği gibi iOS işletim sistemi yüklü telefonlarda da sorunsuz çalışabiliyor. Huawei Sağlık uygulamasının telefona yüklü olması yeterli oluyor. Ancak Android cihazlarda saatten çok daha fazla verim alabildiğinizi de belirtelim. Huawei’nin kullanıcılara telefon sınırlaması koymaması Watch GT2 serisinin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Sağlık

Hiç şüphesiz akıllı saatlerin en önemli unsuru sağlık asistanı olmaları. Kalp atışımızı her an ölçmeleri ve ritim bozukluğu olduğunda kullanıcıyı anında uyarmaları önemli. Watch GT2 serisi, spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Bu sınırlar, kullanıcının yaşı, cinsiyeti, kilosu ve aktivite yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor. Bu nedenle Huawei Sağlık uygulamasına girdiğinizde ilk etapta kendinizle ilgili bilgileri doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Saatinizin sizi gerektiği gibi izleyebilmesi için bu bilgiler önemli. Watch GT2 serisi, bunu yapmakla kalmayıp bir de stres seviyesini ölçebiliyor. Ayrıca fazlaca hareketsiz kaldığınızda saatinizin size ‘ayağa kalkma zamanı’ şeklinde uyarması da önemsiz gibi görünse de çok faydalı bir özellik. Günlük çalışma temposunda koltuğa çakılı kalıyor ve belli aralıklarla ayağa kalkıp yürümeyi unutabiliyoruz; akıllı saatler ise bizi her an takip ederek bu konuda hatırlatma yapmayı ihmal etmiyor.

Profesyonel spor hocası



Spor yaparken yanınızda bir spor hocasının bulunduğunu düşünün. Hem hareketleri doğru yapabilirsiniz hem de bir disiplin içinde spor aktivitelerinizi tamamlayabilirsiniz. Huawei Watch GT2 serisi de size sporunuzda eşlik ediyor. Hangi spor dalıyla ilgilendiğinizin de hiçbir önemi yok; çünkü Watch GT 2’de pek çok spor modu bulunuyor. Huawei Watch GT2 serisinin spor modunda 8 adet açık hava sporu yer alıyor. Bunlar arasında koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz ve triatlon bulunurken, kapalı spor salonu aktiviteleri de elbette unutulmamış. Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine ve kürek makinesi gibi 7 farklı kapalı spor salonu egzersizini de destekleyen Watch GT2 serisi, bu total 15 spor modu ile hedefli egzersiz öncesi veri analizi ile egzersiz sırasında kayıt analizi yapıyor ve sonrasında da size tavsiyelerde bulunuyor.

Sonuç

Özetle klasik kol saatlerini satın almak için artık pek neden kalmadı. Çünkü aynı saatin ‘akıllı’ olanını alarak tüm bu saydığımız özelliklere sahip oluyorsunuz. Üstelik Huawei Watch GT2 serisinin fiyatları da oldukça uygun.