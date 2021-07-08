Kızlar için Gelecek Sergisi açılıyor

Kapasiteyi geliştirme, fırsatlara eşit erişim, gençlik becerileri geliştirme, sosyal ve çevresel farkındalığı artırma konusunda çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu (STK) olan Habitat Derneği ile Dell Technologies iş birliğinde başta dezavantajlı topluluklardan olmak üzere 8-14 yaş arası kız öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) becerilerini geliştirmeleri ve bilişim eğitimi almalarını amaçlayan "Future for Girls" projesi kapsamında düzenlenen eğitimlere 900’ünde üzerinde kız çocuğu katıldı. Geçekleştirilen programda 30 gönüllü eğitmen ile 59 farklı şehirden öğrenci için toplamda 135 saat eğitim ve 96 saat mentorluk gerçekleştirildi.

Dell Technologies tarafından Lise ve Üniversitede okuyan kız çocukları arasında yapılan “Kadın Kariyeri Araştırması” göre, henüz lise dönemindeyken kız çocuklarının matematik ve mühendislik alanlarına olan ilgisi hızla kaybolmaya başlıyor. Bunun başlıca sebepleri arasında ise kız çocuklarına bu alanların anlatılmaması, çocukların bu alanlara yönlendirilmemesi, bu alandaki mesleklerin erkeklere uygun olduğunu düşünülmesi ve ailelerin desteklememesi yer alıyor. Proje, aynı zamanda kız çocuklarını küçük yaşlarda STEM alanlarını tanıtmayı, sevdirmeyi ve onları cesaretlendirerek başarıya ulaşabileceklerini fark etmelerini sağlamayı amaçlıyor.



Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Akademetre ile yaptığımız Kadın Kariyeri Araştırması’na göre, kız çocuklarının lise döneminde STEM alanlarından bir bölüm seçmemelerinin en büyük sebeplerinden biri matematik ve mühendisliğe ilgi duymamaları veya soğuk bulmaları. Mühendislik ve matematik bölümlerinin soğuk olduğu algısı ise çocukluklarından beri bu bölümleri yakından tanıma fırsatlarının olmamış olması. Ayrıca yine aynı araştırmada görüyoruz ki çocuklar bölümlerini seçerken en çok ailelerinden, öğretmenlerinden ve yakın çevrelerinden etkileniyor. Yani ne istediklerine karar verirken ya gerçekten bildikleri ve yakın hissettikleri bir bölüme ya da destek gördükleri bir alana daha kolay yönlenebiliyorlar. Bizim de bu projeyle amacımız, toplumsal cinsiyet temsili için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda genç kızların teknoloji ve bilişim deneyimlerine erişmelerini ve geleceğin teknoloji iş gücünü oluşturmalarını sağlamaktı. Proje süresince kızların öğrenme heyecanına tanık olmak ve hayatlarına dokunabilmek bizler için çok büyük bir mutluluk oldu.”

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise şunları söyledi: Habitat Derneği, dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde toplumun tüm kesimlerine yönelik, teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler geliştiren bir STK’dır. İlk kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997’de kurulmuştur. Bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirmiştir.



Katılımcıları üç boyutlu tasarım, bilgi işlem becerileri, proje geliştirme ve diğer konularda farklı teknoloji segmentlerinde eğitmeyi amaçlayan proje Mart ayında başladı. Her biri iki saat süren eğitimler, 8-11 ve 12-14 yaş olmak üzere iki farklı yaş grubuna verildi Bu süre zarfında öğrenciler, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki eğitimlerinde nasıl ilerleyecekleri ve Bilişim alanında kariyerlerini nasıl devam ettirecekleri konusunda alanlarında uzman mentörlerden rehberlik ve bilgi alma imkânına da erişti.