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Teknoloji
Haber Giriş: 20.10.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Kingston'dan çift arayüze sahip USB hafıza

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Kingston'dan çift arayüze sahip USB hafıza
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Depolama çözümleriyle tanınan Kingston, yeni çift yönlü ve çift arayüze sahip USB belleği DataTraveler Duo'yu satışa sundu. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

DataTraveler Duo, dosyaları dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar arasında paylaşmak için hem standart USB Type-A hem de USB Type-C bağlantı noktalı çift USB konektörüne sahip. Çift arayüzlü bellek, 32GB ve 64GB kapasiteleriyle geliyor. USB 3.2 arabirimini kullanan ürünün çift kayar kapakları ise kullanılmadıklarında konektörlere koruma sağlıyor.

DataTraveler microDuo 3C (DTDUO3C): 100MB / s'ye kadar yüksek okuma hızlarıyla hem standart USB hem de USB Type-C ile çalışan çift arayüzlü flash bellek. Bellek 128GB'a kadar kapasite seçenekleri sunuyor.

DataTraveler microDuo 3.0 G2 (DTDUO3G2): USB OTG'yi (On-The-Go) destekleyen Android akıllı telefonlar ve tabletler için çift arayüzlü mikro-USB ve USB Tip-A. DTDUO3G2, mobil cihazlar ve bilgisayarlar arasında dosya, fotoğraf ve video aktarımları için (128 GB'a kadar) genişletilmiş depolama alanı sunuyor.

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