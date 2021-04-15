Keylogger nedir ve ne işe yarar? Bilgisayarda Keylogger nasıl anlaşılır ve silinir

Keylogger, kötü amaçlı yazılımı ifade eder ve bu yazılımla dijital ortamda kullandığını tüm şifreler ifşa olabilir.

Keylogger Nedir?

İnternette dolaşan tüm kötü amaçlı yazılımlar arasında, keylogger'lar en kötüleri arasındadır.

Neden? Çünkü klavyenize yazdığınız her şeyi ifşa ederler; parolalar, kredi kartı bilgileri, aramalar ve özel mesajlar.

Bir keylogger, yazdıklarınızı kaydetmek için tasarlanmış bir yazılım veya donanım parçasıdır. Bu, bilgisayarınıza yüklenmiş bir program veya bilgisayarınıza ve yazdığınız her şeyin kaydını tutan klavyeye bağlı küçük bir aygıt olabilir.

Keylogger Ne İşe Yarar?

Günümüzün en gelişmiş kötü amaçlı yazılımı, her biri farklı bir işleve sahip olan farklı bileşenlerden oluşur. Bu programlar, bilgisayar korsanlarına tehlikeye attıkları sistemde belirli eylemleri gerçekleştirme yeteneği veren bireysel araçlardan pek çok özelliğe sahip.

Bu kitlerde sıklıkla bulunan bir bileşen, bilgisayar klavyenizle yaptığınız tüm tuş vuruşlarını kaydetmek için tasarlanmış çok ayrıntılı bir araç olan ve bilgisayar korsanına büyük miktarda bilgiyi çalma yeteneği veren keylogger veya keylogger'dır.

Tuş kaydedici, klavye ile girilen bilgileri yakalayıp virüs bulaşmış bilgisayara kaydetme yeteneğine sahip bir yazılım veya donanım parçasıdır. Bu araç, kullanıcının farkına varmadan tüm iletişimi kesmek için genellikle kendisini klavye ve işletim sistemi arasında konumlandırma yeteneğine sahiptir.

Bir keylogger, verileri virüslü makinede yerel olarak depolayabilir veya dışarıyla iletişim kurma yeteneğine sahip daha ayrıntılı bir saldırı aracının parçasıysa, bilgisayar korsanının kontrol ettiği uzak bir bilgisayara gönderebilir.

Bilgisayarda Kelogger Nasıl Anlaşılır ve Silinir?

İki tür tuş kaydedici vardır; donanım ve yazılım. İlki, klavye ile bilgisayar arasına yerleştirilen küçük bir cihaz (kablo, kutu, donanım kilidi vb.) şeklinde gelir. Nispeten nadirdirler çünkü kolayca tespit edilebilirler.

İkincisi, tüm tuş vuruşlarını izlemek için bir Windows işlevi kullanan bir programdır. Hatta bazıları, yazılım ve çevre birimleri arasındaki iletişimi yöneterek sistemin çekirdeğine saldıracak kadar ileri gidebilir. Klavyeden gelen tüm bilgileri yakalayabilirler.

Yasal bir program görüntüsünü aldığından, PC'nize bir keylogger kurulup kurulmadığını bilmek zordur. Bilgisayarınızdaki tuş kaydedicileri şu şekilde tespit edebilirsiniz:

Çalışan işlemlerinizde tuş kaydedici olup olmadığını kontrol edin: Windows Görev Yöneticisi'ni açın ve şüpheli programları arayın. Bu, bilgisayarınızda çalışan uygulamalara tam bir genel bakışa sahip olmanızı sağlayacaktır. Ne yazık ki, bu teknik yalnızca keylogger'ı tanıyacak kadar teknoloji bilgisine sahipseniz işe yarar.

Şüpheli etkinlik için güvenlik duvarı etkinlik günlüğünüzü kontrol edin. Cihazınıza nelerin girip çıktığını izlemek ve kontrol etmek için bir güvenlik duvarı kullanın. Keylogger'lar verilerinizi uzak bir yere gönderir, ancak bir internet bağlantısına ihtiyaçları vardır. Gönderilen her şey bu nedenle güvenlik duvarı etkinlik günlüğünüzde görünecektir.

Keylogger'ları Taramak ve Kaldırmak İçin Antivirüs Kullanın: Uzun bir uygulama ve işlem listesinden manuel olarak geçmek yerine, bilgisayarınızı taramak için antivirüs veya güvenilir bir keylogger algılama uygulaması kullanın. Bilgisayarınızdaki şüpheli programları bulmanın ve kaldırmanın en hızlı ve en kolay yoludur.

Bilgisayarı Kelogger'den Nasıl Korursunuz?

Bir PC'ye bir keylogger bulaşmasının birkaç yolu vardır. Örneğin, şunları yapabilirsiniz yanlışlıkla kötü amaçlı yazılım indirmek bir gelen kötü amaçlı web sitesi, e-posta eki, hatta sadece bir tıklayarak bile. Siber suçlular ayrıca Truva atlarını kurbanların bilgisayarlarına sessizce bir keylogger kurmak için kullanır.

Kendinizi keylogger'lardan korumak, özellikle şu ipuçlarını izlerseniz, mutlaka çok karmaşık değildir:

- Tüm yazılımlarınızı, özellikle otomatik güncellemeler yoluyla güncel tutun; işletim sistemleri (örn. Windows), antivirüs, güvenlik duvarı, ofis paketi vb.

- Kimlik avı e-postalarını nasıl tanıyacağınızı ve sileceğinizi öğrenin.