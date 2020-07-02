Kerbal Space Program: Shared Horizons PC için yayınlandı

Shared Horizons; Avrupa'nın baş uzay örgütü tarafından yönetilen iki önemli görev, meşhur roketi Ariane 5, Kerbal'lar için ESA temalı uzay giysisi, yeni parçalar ve oyuncuların gerçekleştireceği bilim deneylerini getiriyor. İlk yeni görev olan BepiColombo, ESA'nın Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) birlikteliğinde devam eden Merkür görevini yeniden oluşturup sizlere sunacak.



Oyuncular, gerçek ESA görevlerindeki çeşitli bilimsel görevleri yerine getirirken, Kerbal evreninde Merkür'e eşdeğer olan Moho gezegeninin yörüngesine ulaşmaya ve gezegene inmeye çalışacaklar. İkinci yeni görev olan Rosetta, bir kuyruklu yıldızın çevresi hakkında önemli verilerin toplanmasını sağlayan Jüpiter-ailesine ait kuyruklu yıldızına başarılı bir şekilde iniş görevini yeniden yaşatacak.



Tarihi ESA görevlerine dayanarak oluşturulan zorluklar, oyunculara Kerbal Space Program'da bu heyecan verici uzay keşif anlarını deneyimleme fırsatı sunuyor.



