Kare İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Kare İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Kare işareti sosyal medyada da sıklıkla kullanılan bir işarettir. Bu nedenle bu işaretin nasıl yapılacağı merak konusu olmaktadır. Klavye üzerinde kısa yolu bulunmaz. Ancak değişik tuş kombinasyonları ile kare işaretini yapmak mümkündür.

Kare İşareti Nasıl Yapılır?

Kare işareti sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile daha sık kullanılır hale gelmiştir. Bu işaret sosyal medya platformlarında hashtag ismi ile de bilinmektedir. Kare işareti eklenip ardından bir kelime yazıldığı zaman sosyal medya platformlarında gönderilen daha kolay bir şekilde keşfedilebilmektedir.

Kare işareti numara belirtmek için de kullanılmaktadır. Bir rakamın başına kare eklenmiş ise o rakamın okunuşunda numara da eklenmektedir. Genellikle yarışmalarda yarışmacılara verilen sayıların önünde kare olduğuna denk gelmişsinizdir.

Kare işareti sosyal medya platformlarında, program kodlamada, dosya hazırlarken ihtiyaç duyulan sembollerden bir tanesidir. Bu işareti yapabilmek için farklı yöntemler bulunmaktadır.

Klavye üzerinde yer alan ALT GR + 3 kombinasyonu ile kare işareti kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun için öncelikle boşluk tuşunun sağında bulunan ALT GR tuşuna basılı tutulurken aynı anda 3 rakamına da basılır. Bu şekilde # sembolü elde edilir.

Klavye ile Kare İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 ve Mac) Nasıldır?

Karakter eşlem tablosu üzerinden de # sembolü kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Tablo açıldıktan sonra yazı tipi Arial seçilir. Ardından Unicode kısmına 0023 kodu yazılır. Ekranda beliren kare işaretini seç tuşuna basarak kolay bir şekilde yazıya kopyalayabilirsiniz.