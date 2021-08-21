Kapsar İşareti Nedir, Nasıl Kullanılır Ve Yapılır? Klavye İle Kapsar İşareti Yapımı

Üst küme konusu, kümelerin bir alt konusudur. Bu konu sınavlarda sıklıkla çıkmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin bilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Üst kümelerde kapsar (⊃) işareti sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle bu sembolün klavye ile nasıl yapılacağı merak konusu olmaktadır.

Kapsar İşareti Nedir, Nasıl Kullanılır ve Yapılır?

Kümelerde kapsar kelimesi sıklıkla kullanılan bir terimdir. İki farklı kümeden A kümesi B kümesinin alt kümesi ise B ⊃ A şeklinde yazılır. Okunuşu ise B kümesi A kümesini kapsar şeklindedir. Burada iki kümenin birbirlerine göre durumlarından bahsedilmektedir.

Kapsar sembolü bir takım metinlerde kullanılabilmektedir. Klavye üzerinde kısa yolu olmadığı için bu sembolün nasıl yapılacağı merak konusu olmaktadır. Kapsar işareti (⊃) Alt + 08835 tuş kombinasyonları ile kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Klavye üzerinde Alt tuşu, boşluk tuşunun hemen solunda yer almaktadır. Boşluk tuşu klavyedeki en uzun tuştur. Alt tuşuna basılı tutulup aynı anda sıra ile 0-8-8-3-5 tuşlarına basıldığı zaman ⊃ sembolünü elde etmek mümkündür.

Klavye İla Kapsar İşareti Yapımı Nasıldır?

Kapsar işareti kopyala yapıştır ile de yapılabilmektedir. Bu işlem için mouse kullanılabileceği gibi yine klavyenin tuşlarından da faydalanılabilir. Öncelikle başka bir sayfada kapsar sembolü açılır. Bu sembolün üzerine tıklanarak seçilir. Sonrasında mouse ile sağ tıklanıp kopyala denir. Kopyalama işlemi CTRL+C tuşlarına aynı anda basılarak da yapılabilmektedir.

Kopyalama işleminin ardından kapsar sembolünün ekleneceği sayfaya gelinir. Mouse ile sağ tıklanır ve yapıştır denir. Bu işlem kısa yoldan CTRL+V tuşlarına aynı anda basılarak da yapılabilmektedir.