Kafa Topu indir - Kafa Topu nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Kafa Topu futbol oyunu

Kafa topu izmo ekibi tarafından hazırlanmış bir mobil uygulama yazılımıdır. Kafa topu tamamen yerli yazılımlar ile oluşturulmuştur. Kafa topu ücretsiz bir uygulamadır. Oyun içerisinde dilerseniz para vererek satın alabileceğiniz kıyafetler bulunmaktadır.

Kafa Topu Nedir ve Nasıl Oynanır?

İzmo bilişim tarafından yazılmış olan bir mobil oyundur. Oyunda iki tane kale bulunmaktadır. İki tane de oyuncu yer almaktadır. Oyunda amaç kafa ya da ayak ile birlikte topu rakip kaleye göndermektir. Oynamak için üç tane tuş bulunmaktadır. Üç tane tuşu kullanarak dilerseniz kafa vuruşu dilerseniz de ayak ile vuruş yapabilirsiniz. Bu şekilde kafa topunu oynayabilirsiniz.

Kafa Topu Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Kafa topu oyununu android işletim sistemine kurmak istiyorsanız öncelikle play store uygulamasına giriş sağlamanız gerekir. Play store uygulamasına giriş yaptıktan sonra burada bulunan arama kutucuğuna gelerek kafa topu araması yapın. Daha sonra çıkan ilk kutucukta kafa topu oyununu indirebilirsiniz. Kafa topunu eğer app store işletim sisteminden telefonunuza kuracaksanız, app store uygulamasına giriş yaptıktan sonra arama yerine kafa topu indir yazarak ilk çıkan uygulamaya tıklayın. Buradan da indir seçeneğine basarak kafa topu oyununu indirebilirsiniz.

Kafa Topu IOS App Store İndirme Linki

https://apps.apple.com/tr/app/kafa-topu-2/id1193933380?l=tr linkine tıklayarak kafa topu uygulamasını ios işletim sisteminize kurabilirsiniz.

KAFA TOPU IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Kafa Topu Android Google Play İndirme Linki

Kafa topu mobil oyununu google play store işletim sisteminden indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alper.kafatopu&hl=tr&gl=US "

KAFA TOPU ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Kafa Topu Oynama Tüyoları ve İpuçları

Kafa topu oyununu iyi bir şekilde oynamak için bir antrenman yapmanızı öneririz. Oyunu ilk defa oynuyorsanız oyun sizi bir antrenmana tabi tutacak. Bu şekilde öncelikle oyunun mantığını kavramanız çok önemlidir. Kafa topu oynarken mutlaka süper güç kullanmaya özen gösterin. Bu şekilde eğer yenilirseniz bu güçleri kullanarak rakibinizi yenebilirsiniz. Kafa topunda önemli bir bir diğer detay ise hızdır. Oyunda hız kazanmak oyunu kazanmanız açısından son derecede önemlidir. Bunun için de oyunu biraz oynamanız gerekiyor. Oyunda rakibinizden hızlı davranmak çok önemlidir. Aynı anda ise birden fazla tuşa basabilmiş olmanız önemlidir. Zıplarken kafa işaretine de tıklayarak aynı anda rakibinizden daha iyi bir vuruş gerçekleştirebilirsiniz.

Kafa topunda önemli olan bir diğer detay ise topu sektirebilmenizdir. Topu sektirerek kaleye göndermeniz rakibin şaşırmasına ve rakibin gol yemesini sağlayacaktır. Top sizde iken rakibe doğru giderek yerden vurmayı deneyin. Rakip sürekli olarak zıplamaya odaklandığından dolayı alt taraftan golü atacaksınız. Bu en çok kullanılan taktiklerden bir tanesidir. Kafa topu için önemli olan tüyolardan yalnızca birisidir.

Kafa Topu Özellikleri ve İncelemesi

- Oyunda tam olarak 18 tane farklı güç bulunmaktadır.

- Zıpla, kafa vuruşu ve ayak ile vuruş, ileri ve geri olmak üzere 5 tane kombinasyon tuşu vardır.

- Ücretsiz oynayabileceğiniz bir oyundur.

- İzmo yazılım ekibi tarafından geliştirilmiştir.

- Yerli bir mobil oyundur.

- Oyunda birçok futbolcunun tasviri vardır.

- Online bir oyundur.