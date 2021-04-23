JSON dosyası nedir ve nasıl açılır? JSON dosyası açma işlemi ve program önerisi

JSON dosyası açma işlemi karşınıza aşağıda anlatılmış olanlar arasında yer alan programlar aracılığıyla yapılmaktadır.

JSON Dosyası Nedir ve Nasıl Açılır?

JSON tipi dosyaların içinde basit veri yapılarını ve objelerini bulundurur. Bu tip dosyaların içinde yer almakta olan veriler standart bir data verisi türünde olup hafif, yazı tabanlı ve insanlar tarafından programlar aracılığıyla okunabilen verilerdir. JSON dosyaları asıl olarak JavaScript temelli olsa da programlama dillerinden ayrı olarak çalışabilir ve formatlandırılabilir. Genel olarak bu dosyalar web geliştiricileri tarafından çeşitli uygulamalar hazırlanırken API’ler ile beraber kullanılmaktadır.

JSON dosyasını pek çok web yazılımı kullanmakta olmasına karşın, bu dosyaların her zaman uzantısı “.json” olmak mecburiyetinde değildir. Buna karşın bazı web yazılımları bu dosya son ekini kullanarak da kaydedilebilirler. JSON genel anlamda AJAX web yazılımlarında kullanılır yine de Mozilla Firefox’da yer kısımlarınızı kayıt ederken de JSON dosyasının insanlar tarafından kullanıldığını görebilirsiniz.

İnsanlar tarafından kolay bir biçimde okunabilir olması ve yazı tabanlı olması sebebiyle JSON dosyalarını aşağıdaki örnek yazılımlardan seçmiş olduğunuz herhangi birini kullanarak açıp, inceleyebilir ve üzerinde rahat bir biçimde düzenleme yapabilirsiniz.

JSON Dosyası Açma İşlemi ve Program Önerisi

JSON dosyası açma işlemi bilgisayarınızda kullanmış olduğunuz sistemlere göre değişiklik göstermektedir. Bunun nedeni ise açmak için gereken programın bilgisayarınız ile uyumlu olup olmamasından kaynaklanmaktadır. Aşağı bölümde ise bilgisayarınızda kullanmış olduğunuz sistemlere göre farklı program önerileri yer almaktadır.

Mac platformu kullanan kişiler için program önerisi şu şekildedir;

- Apple TexEdit

- Macvim

- Mozilla Firefox

Windows platformu kullanmakta olan kişiler için JSON dosyası açma program önerileri ise şu şekildedir;

- Altova XMLSpy

- Mozilla Firefox

- Microsoft WordPad

- Notepad++

- File Viewer Plus