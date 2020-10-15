Jax Counter (Ct) - Jax Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Jax Counter (CT) günümüzde çok fazla talep görmektedir. Silah ustası olan Jax eşsiz yeteneklere de sahiptir.

Jax Counter (CT) İyi Yönleri ve Yetenekleri

Eşsiz silahlar ve de çok görkemli yetenekleri arasında Jax, Icathia'nın bilinmekte olan en son silah ustası olmaktadır.

Yetenekleri:

Amansız Saldırı, Jax'in peşin sıra gelen temel saldırıları, saldırısının hızı sürekli artar.

Sıçrama Saldırısı, bir yöne doğru sıçrar. Eğer bir düşman ise, onlara silahı ile vurur.

Güçlendir, Jax silahını enerjiyle yükler ve sonraki saldırının ek hasarlar vermesine neden olur.

Karşı Saldırı, Jax'in savaş becerisi çok kısa süre için bütün gelen saldırıları atlatmasına ve de bütün düşmanları şaşırtması ile birlikte hızla karşı bir saldırıya geçmesine izin vermektir.

Büyük Ustanın Kudreti, peşin sıra gelen gerçekleştirilmiş her üçüncü sıradaki saldırıya ek Büyü Hasarı verir. Buna ek olarak Jax, Büyü Direncini ve de Zırh değerini kısa süreliğine arttırmak amacı ile bu yeteneği etkinleştirebilir.

Jax Hakkında Bilgiler

Memleketi, Hiçlik'i serbest bırakmasından sonra Jax ve de onun türleri, ülkelerinden tamamen geriye ne kaldı ise koruyacağına söz vermiştir. Büyü artık bu yaşadıkları dünyada yükselmekte iken, bu uykusuzluk tehdidi de bir kez daha yükselişe geçer. Jax, Icathia'nın en son ışığını korumakta olan Valoran'ı dolaşır ve de onun yanında da duracak bir o kadar da güçlü olup olmadığını görmek amacı ile karşısına çıkan hemen hemen bütün savaşçıları test etmeye başlar.

Jax'e Karşı İyi Olan Rakipler

Jax’e karşı iyi rakipler şu şekilde yer almaktadır. Bunlar: Malphite, pantheon, renekton, singed, jayce ve de garen olarak bilinmektedir.

Jax'e Karşı Kötü Olan Rakipler

Jax’e karşı kötü olan rakipler ise şu şekilde yer almaktadır. Bunlar: Yasuo, Aatrox, Fiora, master yi, xin zhao ve de zed olarak bilinmektedir.