Javascript Nedir Ve Ne İşe Yarar? Javascript İle Neler Yapılabilir Örnekleri

Javascript, web tasarımcılar için oldukça önemli bir kavramdır. İnternetin gelişmeye başladığı ilk dönemlerde ortaya çıkan javascript dinamik bir programlama dili olarak bilinmektedir.

Javascript Nedir?

Dinamik bir programlama dili olarak bilinen javascript internet dünyasında web site tasarımlarını gerçekleştirmek için kullanılır. Bu program sayesinde web siteleri oldukça dinamik bir şekilde tasarlanabilir. Bunun yanı sıra web sitelerin işlevselliği de hızla artar. Günümüzde de sıklıkla kullanılan javascript ister kullanıcı taraflı isterse sunucu taraflı olabilir.

Netscape şirketinde çalışan Brendan Eich tarafından geliştirilen javascript'in nerede ise 20 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Ayrıca javascript, HTML dilini de desteklemek için tasarlanmıştır. 1995 yılından beri aktif bir şekilde kullanılan javascript günümüzde de en popüler yazılım dillerinden birisidir. Kullanım kolaylığının yanı sıra işlevsel oluşu da javascript'i tercih sebebi yapan unsurlar arasında yer alıyor. Javascript'in en önemli özelliği prototip tabanlı bir program olmasıdır. Bunun yanı sıra javascript nesne yönelimi olan bir programlama olarak bilinir.

Javascript Ne İşe Yarar?

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi yeni arayışları da beraberinde getiriyor. Özellikle de satış ve pazarlama gibi konularda daha uzak alanlara yayılmak adına dijital pazarlama ve tanıtım da ön plana çıkıyor. Bu nedenle internet sitelerinin kullanımını arttırmak için de en iyi tasarıma sahip olan web siteleri tercih ediliyor. Günümüzde ise bu internet sitelerinde kullanıcı odaklılık açısından en iyi sistemlerden birisi de javascript olarak biliniyor.

Javascript kullanım kolaylığı ve çalışma alt yapısı sayesinde oldukça fazla avantaj sunuyor. İnternet sitelerinin kullanıcı odaklı olması ve daha fazla etkileşimde bulunulması için de javascript en fazla tercih edilen teknolojilerden bir tanesidir. Bu nedenle javascript özellikle web tasarımcıların en çok tercih ettikleri yazılım dillerinden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. İşlem yükünü ciddi anlamda düşüren javacript sayesinde basit işlemler hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Javascript İle Neler Yapılabilir Örnekleri

Geçmişten günümüze web sitelerinin yazılım dilinde kullanılan javascript aynı süre içerisinde birbirinden farklı alanlarda çeşitli işlemler yapabilir. Ayrıca Vue ile daha etkili bir hale gelen javascript ciddi anlamda performans tasarrufu sağlamaktadır. Javascript diğer tüm yazılım dillerine göre çok daha anlaşılan ve oldukça basit bir yapıya sahip olması ile bilinir. O nedenle bu yazılım dilini kullanmak çok daha kolaydır.

Her defasında yeniden kod yazılmasının önüne geçen bu yazılım dili sayesinde web tasarımcı kod yazarken oldukça rahat hareket edebilir. Javascript sayesinde kullanıcılar ile gerçekleşen iletişim çok daha pratik ve hızlı olacaktır. Bunun yanı sıra sade ve statik yapısı ile bilinen HTML javascript sayesinde daha dinamik bir hale gelebilir.

Javascript Sunduğu Avantajlar

Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelişerek gelen javascript dijital dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü günümüzde teknoloji her geçen gün gelişiyor. Yenilikler ile birlikte hızlı olmanın da önem taşıdığı dijital dünyada web sitelerinin kullanışlı olması ve kullanıcıya daha fazla alternatifler sunması bekleniyor. O nedenle web sitelerin tasarımında da javascript çok fazla tercih ediliyor. Web tasarımcılar dinamik ve işlevsel olan javascript'i daha fazla tercih ediyorlar. Bu sayede yazılım dili sayesinde iş yükü de azalmış oluyor. Javascript bu nedenle en önemli yazılım dilleri arasında yer alıyor.