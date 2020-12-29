Jabra Elite 75t incelemesi

İlk olarak Berlin'de gerçekleştirilen IFA teknoloji fuarında görücüye çıkan Jabra Elite 75t, AirPods Pro'ya rakip olarak duyurulmuş ve kullanıcıların dikkatini çekmişti. İsterseniz önce ürünün tasarımından bahsedelim

Jabra 75t, bir önceki model olan 65t'ye kıyasla önemli farklar içeriyor. Kulaklıklar bir önceki modele göre yüzde 20 daha küçük bir yapıda. IP55 sertifikasına sahip olan ve bu sayede suya ve toza karşı dayanıklı bir tasarıma sahip olan ürün, böylece Spor salonlarında ve yağmurlu ortamlarda da rahatça kullanılabiliyor.

Ürünün öne çıkan özelliklerinden biri Elite 75t’yi kulağınızdan çıkardığınızda müziğib otomatik olarak durması, kulaklığı tekrar taktığınızda ise çalmaya devam etmesi. 'İyi' diyebileceğimiz kablosuz kulaklıklarda bu özelliği görmeye alıştık, Jabra 75t'de de görmek önemli bir nokta.

Dokunmatik kontrolün yerine fiziksel kontrol tuşlarının yer aldığı üründe sol kulaklığa dokunduğunuzda HearThrough özelliği devreye giriyor. Yeniden bastığınızda da HearThrough özelliği devre dışı bırakılıyor.

Bu özellik, kulaklığın şeffaflık özelliğinin karşılığı aslında. Jabra Sound+ uygulaması üzerinden de açılıp kapatılabilen özellik, müzik dinlerken çevredeki sesleri de gerektiği gibi duymamızı sağlıyor. Özellikle trafikte, yolda yürürken bu özelliğin hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Peki ses açma/kapama işlevi nasıl kontrol ediliyor? Sol kulaklık parçasına uzun basıldığında ses seviyesi kısılıyor, sağ kulaklık parçasına uzun basıldığında ise ses seviyesi artılabiliyor.

Jabra Elite 75t, Google Asistan, Siri, Bixby ve Amazon Alexa gibi sesli asistanlara erişim desteği sunuyor. Ancak bu asistanları kullanabilmek için fiziksel bir dokunuş gerekiyor ve sesle komut vererek ulaşmak mümkün olmuyor. Üründe dört adet mikrofon yer alıyor. Kulaklıkta gelen aramaları cevaplandırmak veya parçalar arasında geçiş yapabilmek için fiziksel tuşlardan yararlanılabiliyor.

Ürün, ses deneyimi tarafında iddialı denilebilir. Jabra Elite 75t’de bas seviyesini ve derinliği artırarak daha güçlü bir performans sunuyor.

Üründe aktif gürültü engelleme teknolojisi yer almıyor, ancak pasif gürültü engelleme özelliği de nispeten amacına ulaşıyor.

28 saate varan batarya ömrü sunan ürün, 15 dakika şarj dildiğinde 1 saatlik kullanım imkanı veriyor.

Jabra Elite 75t, genel hatlarıyla başarılı bir ürün. Airpods Pro karşısındaki en büyük kozu ise uygun fiyatı.