itelligence, yoluna NTT DATA Business Solutions olarak devam edecek

itelligence, 1 Nisan 2021 itibariyle yolculuğuna NTT DATA Business Solutions olarak devam ediyor. Dünya çapında 10.000’i aşkın çalışanı ile merkezi Bielefeld, Almanya bulunan NTT DATA Business Solutions CEO’su Norbert Rotter; “Dünyanın en başarılı IT servis sağlayıcılarından biri olan NTT DATA grubunun gücü ile bugün bizler için global çapta görünürlüğümüzün artacağı yeni bir dönem başlıyor. SAP kurumsal yazılım çözümlerinin uluslararası arenadaki lider uygulayıcılarından biri olarak, NTT DATA markasıyla etki alanımızı genişletecek ve birlikte çalıştığımız kurumların gelecek vizyonunu yeni nesil teknolojiler ve inovasyon ile destekleyeceğiz.” dedi.

Dijital Dönüşüm Rotasında Türkiye’ye Kesintisiz Destek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, “Güçlenen çözüm ortaklıklarımız, katma değerli servislerimiz ve kullanıma hazır uygulamalarımız ile hizmet verdiğimiz kurumların dijital dönüşüm yolculuklarını, yenilikçi iş modelleri ile güçlendireceğiz. SAP çözüm ve uygulamalarını, nitelikli pek çok projemiz ile gerek Türkiye gerek dünya genelinde çok önemli bir konuma taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. Dönüşüm sürecimiz ile birlikte, müşteri ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişen Türkiye organizasyonumuza ek olarak daha pek çok yeni teknoloji ve hizmetin ülkemize getirilmesini sağlayacağız. Şu an ki planlamalarımız doğrultusunda 10 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım ile büyüme stratejimizin ilk adımını atıyoruz.

NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, bugüne kadar 47 farklı ülkeye hizmet ihracatında bulunduklarını kaydetti ve sözlerine şöyle devam etti: “Yeni işe alım politikalarımız, nearshoring hizmetlerimiz, AR&GE ve inovasyon alanlarında bir teknoloji devi olan NTT DATA’nın 50’den fazla ülkedeki deneyimi ile birlikte en iyi global iş uygulamalarını Türkiye’ye getireceğiz. Böylece müşterilerimizin kesintisiz iş ihtiyaçlarını her zaman olduğu gibi kaliteyi ön planda tutarak karşılayacak, rekabette fark yaratabilmeleri, global arenadaki vizyon ve iddialarını güçlendirebilmeleri için stratejik iş ortakları olmayı sürdüreceğiz. Geniş ekosistemimiz ve sektörel yetkinliklerimizle hizmet verdiğimiz kurumların güvenilir teknoloji iş ortağı olma vizyonumuzu sürdüreceğimizi gururla söyleyebiliriz”.

“İnsan kaynağı bizim için maliyet değil, gelecek için önemli bir yatırım”

Tüm bunlarla birlikte “One Talent” isimli program ile genç yetenekleri keşfettiklerini de sözlerine ekleyen Dr. Abdülbahri Danış, “Ciddi bir dönüşüm süreci yönetiyoruz. İlk etapta 150 kişilik bir işe alım ile IT sektör istihdamına katkıda bulunacağız. Önceki senelerde 45 kişilik genç yetenek işe alım programlarımıza yaklaşık 5 bin başvuru almıştık. İnsan kaynağımıza yatırım yapmayı çok önemsiyor ve çok değerli buluyoruz. Dolayısıyla bu konuya bir maliyet değil, gelecek için önemli bir yatırım olarak bakıyoruz. Bu anlamda aramıza katılacak genç yeteneklerimizi çok önem verdiğimiz bir oryantasyon sürecinden geçirerek, iş hayatına doğru yerde doğru kariyer hedefleri ile dahil olmaları için önemli programlar yürütüyoruz.

Türkiye’deki ve yönetimini üstlendiğimiz MENA organizasyonlarımızın büyümesinin yanı sıra nearshoring hizmetlerimiz ile birlikte yakın zamanda Avrupa ülkelerine de daha çok hizmet verir hale geleceğiz. Bu gelişmeler ışığında ülkemizde büyük bir teknoloji merkezine dönüşmeyi hedefliyoruz. Her sene ortalama yüzde 30 büyüdüğümüzü, 2021 yılında pandemiye rağmen 1250 kişiye ulaştığımızı göz önünde bulundurursak rahatlıkla kısa süre içerisinde 2 bin kişilik bir grup olacağımızı söyleyebiliriz. Katma değerli teknoloji üreten, seçilmiş nitelikli çalışanlarımız ve ekosistemimiz ile birlikte önümüzde yürünecek çok uzun ve güzel bir yol var” dedi. Son olarak 2020 yılını 435 milyon TL’lik ciro rakamına ulaştıklarına dikkat çeken Dr. Abdülbahri Danış, 2025 yılı sonuna kadar cirolarını 2 kat artırmayı hedeflediklerini söyledi.

NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, “Yeni dönem ile birlikte finans, sigorta, sağlık, enerji, telekom başta olmak üzere NTT DATA’nın globalde çok yetkin olduğu alanlar ve farklı endüstriyel iş ihtiyaçlarına ilişkin bilgi birikimi Türkiye’ye taşınmış olacak. Brand Finance’e göre IT pazarındaki en değerli 8’inci şirket ve en hızlı büyüyen markalardan biri olan NTT DATA, dünya çapındaki en büyük 10 IT şirketi ve hizmet sağlayıcı arasında yer alıyor. Dönüşüm sürecimiz ile birlikte NTT DATA Business Solutions olarak bu güçten yararlanarak Türkiye’de yeni bir teknoloji iklimi oluşturacağız.” dedi.