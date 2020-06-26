İsviçre'de drone'lar akrobasi yaptı, görenler şaşkınlıkla izledi
İsviçreli bilim insanları yazdıkları algoritmayla güçlendirilmiş dronelara akrobasi yaptırdı. İnsan yönetimi olmadan havada taklalar atan dronelar, görenleri şaşırttı.
İsviçreli bilim insanları kurtarma veya kargo tesliminde kullanmak için geliştirdikleri algoritmayla droneların havada hareket kabiliyetlerini yükseltti. Koronavirüs salgını sonrası insanların evine kapanmasıyla kargo teslimatı en fazla dikkat çeken konular arasında yer aldı. İnsansız havadan dronelarla kargo teslimatı konusunda çalışan bilim insanları, geliştirdikleri algoritmayla droneların navigasyon kabiliyetinin seviyesini ikiye katladı.
GELECEK PİLOTSUZ UÇAKLARIN
Zürih Üniversitesi robotik alanında çalışma yapan Profesör Davide Scaramuzza, Bu navigasyon algoritması, otonom uçağı günlük yaşamımıza entegre etmenin bir başka adımı dedi. Prof. Dr. Scaramuzza, "Algoritmamız, en iyi pilotlar için bile zorlu akrobatik manevraların nasıl yapılacağını öğrenir" dedi.
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