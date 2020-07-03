İşte 5G ile 500 milyar doları aşacak beş sektör

KPMG, geleceğin sektörlerini araştırdı. Covid-19 salgınından sonra teknolojik heyecan değil tartışmasız gereklilik olarak görülen 5G’li günlere az kaldığını vurgulayan KPMG’nin araştırması, 5G ile günlük hayatın ve önceliklerin nasıl değişeceğini gösteriyor. KPMG’nin analizine göre 2023 yılına kadar bağlanabilirlik, yazılım, donanım ve hizmet merkezli beş sektörün piyasa değeri 500 milyar doları aşacak.

KPMG’ye göre şu anda 361 milyar dolarlık hacme sahip olan endüstriyel üretim, tele-sağlık, akıllı ulaşım, çevresel izleme ve oyun sektörlerinin toplam gelirinin üç yıl içinde 517 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 5G’nin fırsat yaratacağı geleceğin sektörleri şu şekilde:

Endüstriyel Üretim: 2023’e kadar, 5G ve edge bilişimin üretim sektöründe 136 milyar dolardan 206 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bu pazar payının yüzde 51 artması demek. Yapay zekanın ve 5G’nin süreçlere dahil edilmesiyle sektör, yüksek kalitedeki ürünü daha hızlı ve daha ucuza üretebilecek. Daha az üretim hatası sayesinde tasarruf edilecek. Daha sürdürülebilir, düşük emisyonlu üretim sağlanacak. Covid-19 nedeniyle pek çok fabrika üretimini durdurmak zorunda kaldıysa da 5G, Çin, Güney Kore, İngiltere, Almanya ve ABD gibi geçiş sürecinde aşama kaydetmiş ülkelerde fabrikaların toparlanma süreci için fırsatlar sağlayabilir.



Tele-sağlık: 5G ve edge bilişim 2023’e kadar sağlık sektöründe pazarı yüzde 66 büyüterek 27 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarma fırsatı sağlayacak. Geleceğin akıllı aygıtları şeker ölçüm sistemi, kan basıncı ölçme, nabız ölçümü gibi kolaylıklar içerecek. Hastanede ya da hastane dışında, hastalarla ilgili verileri toplayan ve analiz eden sensörler sayesine önleyici sağlık hizmetleri gelişecek. Hastalıklar azalacak.



Akıllı ulaşım: 12 milyar dolarlık akıllı taşıma sektörü 2023’e kadar 24 milyar dolara büyüyebilecek. Yüzde 100’lük artışta akıllı şehirlerin potansiyeli etkili olacak. Sensörler hem yolculara hem de operatörlere bilgiler vererek ulaşımda performansı artıracak. En sıkışık noktaları belirten gerçek zamanlı güncellemeler, yol çalışmalarını ve kazaları gösteren anlık bildirimler navigasyon sistemi ile yolculara iletilecek, trafik yönetimi daha kolay hale gelecek. Geleceğin ulaşımında, daha hızlı ve güvenli seyahatler sayesinde yolcuların yaşam kalitesi yükselecek.



Çevresel izleme: Davos 2020’ye damga vuran çevre, geleceğin de konusu. Çevresel gözlem artık bir sektör. Şu anda 2,8 milyar dolarlık pazara sahip sektörün 5 milyar dolarlık potansiyeli var. Çevre ve sağlık alanında çalışan şirketlerin, çevresel tehditleri anlamaları için farklı kanallardan gelen verileri yorumlaması, doğru kararlar alabilmek için karmaşık verileri analiz etmesi gerekiyor.



Oyun sektörü: 5G ile sektörün hacminin 2023’e kadar 180 milyar dolardan 236 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi sistemler sayesinde gelişen oyun sektörü, güçlü bağlantılara ihtiyaç duyuyor. 5G’nin hızlı ve güvenli bağlantısı sayesinde oyunseverler bu deneyimi başka bir noktaya taşıyacak. 5G ile oyun sektöründe bulut tabanlı sistemlere geçiş hızlanacak.



