İstanbul dijital arenaya dönüşecek

PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics Mobil turnuvalarında her bir oyunun finali, İstanbul ile özdeşleşen ikonik noktalarda düzenlenecek. PUBG MOBILE Finali Haydarpaşa Garı’nın, Teamfigjht Tactics Finali Ortaköy’ün, Hearthstone Finali ise Kapalı Çarşı’nın bire bir simülasyonunda gerçekleştirilecek.



13 günlük bir gaming festivaline dönüşecek organizasyon, içinde yer alacak bu finallerin dışında Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı gibi tarihi noktaların olduğu dijital tur ile de Türkiye’nin kültürel mirasının tanıtılmasına ve yaşatılmasına da katkı sağlayacak. Aynı zamanda heyecan verici canlı yayınların da yer aldığı simülasyon sayesinde katılımcılar, İstanbul’un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarla bu kez dijital arenada yeniden buluşacak.

PUBG MOBILE’de Türkiye’yi iki takım temsil edecek



Red Bull M.E.O. Dünya Finali, 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı’daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart’ta Ortaköy’de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk dünyanın en eski tren istasyonlarından olan Haydarpaşa Garı’nda 22 ve 29 Mart’taki PUBG MOBILE finali ile tamamlanacak.



22 Mart’ta Doğu ve 29 Mart’ta Batı olmak üzere iki şampiyonun belli olacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek.