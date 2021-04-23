ISO dosyası (Disk yansıması dosyası) nedir ve nasıl açılır? .iso dosyası açma işlemi ve program önerisi

ISO dosyaları, CD veya DVD’lerin içeriğine dair bir yansıma dosyasıdır. Diğer bir ifade etme şekliyle, mevcut DVD veya CD’nin .iso uzantısıyla tek bir dosya haline getirilmesidir. ISO dosyaları günümüzde pek çok farklı amaçla kullanılabilir.

ISO Dosyası Nedir?

ISO yani imaj dosyasını açmak için pek çok program kullanılabilir. Bu programların bir kısmına ücretli bir kısmına ücretsiz olarak erişim sağlanabilmektedir. Sanal sürücü programları olarak bilinen ISO programlarının sağladığı en büyük olanak, birden çok sürücüyü sanal bir biçimde oluşturabilme avantajıdır. Bu sayede bilgisayarda CD-ROM sürücüsünün olmaması halinde dahi optik diskler kolaylıkla açılabilmektedir.

ISO Dosyası Nasıl Açılır?

ISO dosyasını açabilmek için bu amaçla indirilmiş bir programa ihtiyaç vardır.

ISO Dosyası Açma İşlemi

Bilgisayara indirilen ISO dosyası eğer mevcut bir program yoksa program bulucu aracı kullanılsa dahi açılamamaktadır. ISO yaratıcı programlar arasında pek çok seçim olanağı yer almaktadır. Programın yüklenmesinin halinde dosya tek tıkla açılabilmektedir.

ISO Dosyası Açma Programı

Mevcut diskleri dağıtmak ve depolamak için ideal bir yöntem olan ISO programları arasında en çok tercih edilenler arasında MagicISO Maker ve Tipard DVD Creator yer almaktadır. Tipard DVD Creator, ISO görüntülerinden video oluşturabilen, üzerinde birçok metin, düğme ve şablo yer alan, kullanımı kolay ve işlevsel bir programdır. İyi bir tasarıma sahip olmasıyla beklentileri karşılayan programa internet üzerinden kolaylıkla erişim sağlanabilir.

MagicISO Maker programı yalnızca disk yerleştirmek için değil, ISO yaratmak için de kullanılan bir programdır. Bilgisayarda doğrudan ISO görüntülerini açmayı mümkün hale getiren bu program sayesinde BİN, winrar, zip vb. dosya uzantıları da açılabilmektedir. Programın sağladığı en büyük avantajlardan biri ücretsiz olarak satılmasıdır. Kolay kurulum, pratik erişim ve zamandan tasarruf sağlayan MagicISO Maker, ISO programları arasında öne çıkanlar arasında yer almaktadır.