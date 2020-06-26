İşletmeler neden içerik stratejisi oluşturmalı?

Kurumların dijital dünyaya geçişi hızlandıkça, çalışma yöntemleri de buna paralel biçimde değişiyor. Tıpkı geleneksel alanda olduğu gibi internet üzerinde de görünürlük her şeyden önemli. Bu görünürlüğü sağlamak için reklam ve pazarlama çalışmaları gerçekleştirilse de bunların etkileri çalışmaların yapıldığı periyotlarla sınırlı kalıyor. Oysa, içerik çalışmaları, kalıcı bir görünürlüğün temelini oluşturuyor.

Doğru hazırlanmış bir içerik stratejisi, bir işletmenin kendisi, ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sağlamanın yanında, yapılan işin geleceğine de şekil verme gücüne sahip. Örneğin ürünler hakkında hazırlanan “kendin yap” videoları, kullanımla ilgili ipucu makaleleri, sık sorulan soruları yanıtlayan içerikler, potansiyel müşterileri satın almaya yönlendirebileceği gibi, tüketicinin etkileşimi sonucunda var olan ürünleri geliştirme ya da yeni ürün ortaya çıkarma konusunda da içgörüler ortaya koyabiliyor.

Şirketlerin %56’sı içerik yatırımlarını artırmak istiyor

Güncel araştırmalar da içerik stratejilerinin ve içerik pazarlaması çalışmalarının önemini ortaya koyuyor. İçerik pazarlamasındaki en büyük zorluğun veri ve strateji eksikliği olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 28’i bulurken, işletmelerin yüzde 56’sı bu eksiğin farkında ve içerik üretim yatırımlarını artırmak istiyor. Tüketicilerin yüzde 91’i ise markalardan orijinal olmalarını bekliyor.

Konu hakkında konuşan Medialogy CEO’su Emrah Pamuk, “İyi bir içerik stratejisi belirlemek için hedefi baştan belirlemek gerekiyor. Bu çalışmayı yapacak kurumların tıpkı bir birey gibi özelliklerinin, güçlü yönlerinin ve belirlenen hedeflere yönelik fırsatların tespit edilmesi ile sadece orta ve uzun vadede değil, kısa vadede de içerik çalışmalarından sonuç almak mümkün. Tüm bunları yaparken teknolojinin de önemli bir faydası oluyor. Profesyonel araçlar kullanarak bir işletmenin dijital dünyadaki görünürlüğü ve etkisini ölçmek, doğru yatırımları yapmayı kolaylaştırıyor” dedi.