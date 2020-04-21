Işık sızması ve ışık sızıntısı neden kaynaklanır? Çözümü var mı?

Işık sızması tamamen ortadan kaldırılamaz. Işık sızıntısının fark edilebilirliğini azaltmaya yardımcı olmak için aşağıdaki önerileri kullanabilirsiniz.

*Ekranınızın parlaklığını ayarlayın.

*Ekranı kullandığınız odadaki ışık seviyesini artırın.

*Açık renkli arka planlar ve uygulama temaları kullanın.

Işık sızması neden olur?

Ekrandaki ışık sızması, IPS panellerde kullanılan benzersiz Liquid kristal (L/C) hizalamasından kaynaklanır. IPS monitörler, farklı açılarda titizlikle eklenmiş birden fazla katmandan oluşur. Katmanlarda hafif sapmalar, sıvı kristalleri biraz kesebilir,ekran içinde basınca neden olabilir.Sonuç olarak, daha fazla ışık diğerlerinden daha farklı yerlerde nüfuz edebilir. Ortaya çıkan ışık alanları, ışık sızması olarak adlandırılır.

Acer,ürün üretiminde yüksek kalite standartlarına bağlıdır ve kullanıcılar üzerindeki bu etkileri en aza indiren teknolojileri geliştirir. Ne yazık ki şu anda, ışık sızmasını yüzde 100 ortadan kaldırmak,teknik olarak mümkün değildir.