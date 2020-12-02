İş başvurularında yeni dönem: Mülakat Cepte

Küresel olarak yaşadığımız pandemi ile birlikte yaşanan hızlı dijital dönüşüm ve yeni teknolojik uygulamalar iş kollarını da değiştiriyor. Artık tüm dünyada IK 4.0 olarak tanımlanan İnsan Kaynakları sektöründe de süreçlerdeki dijitalleşme artıyor, online yöntemler ve hizmetler gelişiyor.

Küresel rekabet arenasında şirketler nitelikli ve dijital çağa uygun becerilere sahip çalışan bulmakta güçlük çekiyor. Dünyanın önemli araştırma şirketlerinden Gartner’ın araştırmasına göre, İK liderlerinin yüzde 46'sı çalışanlarının gelecekteki performansı sağlamak için gerekli becerilerden yoksun olduğunu bildiriyor. Jobuum uygulaması İK biriminin istenen niteliklere sahip adaylara ulaşmasını kolaylaştırıyor ve iş mülakatları için harcanan zamandan tasarruf sağlıyor.

Verimsiz ve zaman alan mülakatlar ortadan kalkıyor

İnsan kaynakları yöneticileri iş görüşmelerinde en çok isteklilik, enerji ve motivasyona önem veriyor. Jobuum uygulaması ile insan kaynakları yöneticileri önem verdikleri konuları yüz yüze görüşmeden tek yönlü video mülakatla görüp değerlendirebiliyor. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Videolu Mülakat Uygulaması Jobuum’un hem iş arayanlara hem de İK yöneticilerine sunduğu bir diğer avantaj ise zaman kaybını önlemesi. Uygulama bu özelliği sayesinde iş arayanları belki de hiç işe alınma ihtimali olmayan görüşmelerden, insan kaynakları yöneticilerini de ardı arkası bitmeyen verimsiz mülakatlardan kurtarıyor.

“Jobuum süreç inovasyonu sağlıyor”

İşe alım ve iş bulma sürecine yenilikçi bir anlayış sunan Start-Up’ın dört kurucu ortağından Çınar Ergin yeni uygulama ile ilgili şunları söylüyor; “Mobil teknolojinin gelişmesi ile birlikte zaman artık paradan daha değerli hale geldi. Jobuum ile süreç inovasyonu gerçekleştirerek İnsan Kaynakları uzmanlarına işe alım süreçlerinde büyük bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz. İnsan Kaynakları uzmanları Jobuum ile aradıkları niteliklere göre oluşturdukları iş ilanlarına mülakat sorularını ve cevap sürelerini ilave edebiliyor, beğendikleri mülakatları puanlamaya göre listeleme özelliği ile kaydedebiliyorlar. Jobuum’un Türkiye’nin genç, dinamik ve yeniliklere açık iş dünyasında kısa sürede yaygınlaşacağına inanıyoruz. Hedefimiz öncelikle Türkiye’de büyümek ve sonrasında yurtdışına teknoloji ihraç eden şirketlerden biri olmak.”

İşveren markası algısının yönetileceği en önemli platform

Teknoloji ile iç içe büyüyen yeni nesile eski stratejilerle ulaşmanın zor olduğunu ifade eden Jobuum kurucu ortaklarından Güray Yolukar da Jobuum’un işveren markası algısının yönetilmesi için en doğru platform olduğunu söyleyerek, “Şirketlerin ana varlıkları insanlar ve günümüzde nitelikli çalışanları elde tutmak zorlu bir sürece dönüşüyor. Yani aslında Jobuum uygulaması ile iki temel fayda sağlıyoruz. İlki, yeni nesil teknolojiyle zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayarak şirketlerin en nitelikli çalışanlara ulaşmasını kolaylaştırmak. Diğeri ise, nitelikli kişiler üzerinde işveren markası algısını doğru oluşturarak, itibarı artırmak.”

Güray Yolukar, Çınar Ergin, Gökhan Er ve Ayhan Yalçın’ın kurucu ortak olduğu Jobuum hızlı ve kolay ilan vererek mülakat fırsatı sunmasının yanı sıra sosyal kariyer platformu olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Ücretsiz olarak indirilebilen ve profil oluşturulabilen Jobuum, IOS ve Android platformlarda kullanılabilecek.