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İPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte, beklenen İPhone 14 özellikleri

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İPhone 14 ne zaman çıkacak İşte, beklenen İPhone 14 özellikleri

İPhone 14, çıkış tarihi ile gündemde yer alıyor. 2022 yılında yeni boyutlar ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 2022'de 5.4 inç iPhone olmayacak çünkü Apple, cansız satışların ardından "mini" serisini kaldırma kararı aldı. iPhone 13, mini telefonların sonuncusu olacak ve bundan sonra Apple, daha büyük boyutlu iPhone'lar ile piyasada yer alacak. 6.1 inç iPhone 14, 6.1 inç iPhone 14 Pro, 6.7 inç iPhone 14 Max ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max ve mini modelin yerini alan daha büyük 6.7 inç iPhone ile birlikte 6.7 inç iPhone 14 Pro Max gelmesi bekleniyor.

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2022 iPhone 14 modelleri, piyasaya sürülmeye hazır olmasına bir yıldan uzun süre bulunmasına rağmen teknolojiseverlerin gündeminden düşmüyor. Bu cihazlar için yapılan çalışmalarda çok büyük güncellemeler olduğu için, iPhone 13 piyasaya sürülmeden çok önce İPhone 14 hakkında söylentiler çıkmaya başladı. İşte, İPhone 14 özellikleri ve çıkış tarihi detayları

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

2022'de iPhone boyutları değişiyor ve 5.4 inç iPhone mini ortadan kalkıyor. Kötü satış performansı sonrasında, Apple daha büyük iPhone boyutlarına odaklanmayı planlıyor ve 6.1 inç iPhone 14, 6.1 inç iPhone 14 Pro, 6.7 inç iPhone 14 Max ve 6.7 inç iPhone'ların piyasaya sürülmesi bekleniyor.

2017'den beri Face ID'li iPhone'ların ön tarafında yüz tarama için gerekli tüm donanımları barındıran bir çentik bulunuyor, ancak bu, iPhone 14'ün piyasaya sürülmesiyle değişecek. Bazı 2022 iPhone modellerinin Face ile çentiksiz bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ekranın altında parmak izi ve öne bakan kamera için ortada küçük bir deliğin yer alması bekleniyor.

Arka kamera, Apple'ın kamera hasarını ortadan kaldırılmasına izin veren, daha kalın bir gövde sunan yeni bir tasarımı da görebilecek. Bu durum düzelirse lensler, flaş ve LiDAR tarayıcı arka camla aynı hizada olabilecek.

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Yeni iPhone'lardan bazıları titanyum çerçeveye sahip olabilecek ve yeniden tasarlanmış hoparlör ve mikrofon ızgaraları da olasılık dahilinde bulunacak. Apple, daha hızlı çiplerin ve 5G bağlantısının etkisini en aza indirmek için iPhone'u daha serin tutacak yeni bir buhar odası termal sistemi de kullanabilir.

Yeni iPhone'ların kamera iyileştirmeleri içermesi de bekleniyor. Ultra Geniş kamerada iyileştirmeler olacak ve Apple'ın çok daha fazla optik yakınlaştırmaya izin veren bir "periskop" yakınlaştırma lensi tanıtma olasılığı oluşabilecek, ancak bunun 2022'de mi yoksa 2023'te mi geleceği henüz belli değil. Pro iPhone modellerin ayrıca 48 megapiksel kameralar ve 8K video kayıt yetenekleri de olabilecek.

TSMC tarafından 3 veya 4 nanometrelik bir işlem üzerine inşa edilen yeni A serisi "A16" yongaları bekleniyor. Her yeni çip yinelemesi, güç ve verimlilikte iyileştirmeler getiriyor.

Apple'ın, daha hızlı bağlantı hızlarına ve bağlantı iyileştirmelerine sahip ilk 10 gigabit 5G modem olan Qualcomm'un Snapdragon X65 yongasını kullanması bekleniyor. Apple'ın X65'in yanı sıra, kullanıcıların acil durumlarda metin göndermesine ve hücresel kapsama alanı olmadan kazaları bildirmesine olanak tanıyan uydu tabanlı yeni acil durum özelliklerini tanıtması bekleniyor.

Gömme kameranın yanı sıra iPhone 14 modellerinde, iPhone 4 ve iPhone 5 modellerindeki düğmelere benzeyen yuvarlak ses düğmeleri ve cihazın alt kısmındaki tek tek delikler yerine uzun örgü kesikleri olan yeniden tasarlanmış hoparlör ve mikrofon ızgaraları bulunabilir.

İphone 14'ün 2022 Kasım ayında piyasada olması bekleniyor.

 

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