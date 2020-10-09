İphone 12 ne zaman çıkacak? Apple İphone 12 tanıtımı için resmi açıklamayı yaptı!

İphone 12 için merakla beklenen duyuru, Apple resmi internet sitesi aracılığıyla yapıldı. Geçtiğimiz lansman döneminde İphone 12 tanıtımını yapmaması üzerine fanboylarının tepkisini çeken Apple, duyurduğu yeni etkinlik tarihi ile İphone 12 tanıtımı yapmaya hazırlanıyor. Peki, İphone 12 ne zaman tanıtılacak? İşte, tanıtım yapılması beklenen o tarih hakkında detaylı bilgiler

İphone 12 için artık geri sayım başladı. Uzun bir süredir lansman ile tanıtılması beklenen İphone 12 için tarih açıklaması bekleyen Apple fanları için şirketten önemli bir açıklama geldi. Apple'ın yapmış olduğu açıklamaya göre 13 Ekim 2020 günü saat 20.00'da başlayacak olan etkinlik, 22.00'a kadar sürebilecek. Apple'ın bu etkinlik ile İphone 12 tanıtımını da yapması bekleniyor.

Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil iPad'leriyle birlikte Apple Watch serisini duyurmuştu; ancak iPhone modellerini gün yüzüne çıkarmamıştı. Salgın nedeniyle aylarca üretimi durdurmak zorunda kalan Apple'ın bu nedenle etkinlik tarihini Ekim ayına ertelediği konuşuldu.

Şimdi ise Apple'ın duyurusunu yapacağı iPhone modellerinden biri ilk kez resmiyet kazandı. İnternete sızan bir görüntüde yeni iPhone modellerinin kılıf isimleri yer alıyor. Çin'de üretildiği dikkat çeken bu kılıfların arasında iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 ile iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Mini ismi yer alıyor.

Cihazların özellikleri henüz kesinlik kazanmış değil; ancak sızan bilgilere göre iPhone 12 serisinin fiyatları şöyle:

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar

iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar