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İPhone 11 su geçiriyor mu?

#İphone11#İphone 11
İPhone 11 su geçiriyor mu

İphone 11 su geçiriyor mu sorusu, cihaza sahip olan ya da olmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesine yani 30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlikte su geçirmeme özelliğine sahip olan cihaz, su sıçramaları ve toza karşı da belirli ölçülerde dayanıklılığa sahiptir. İşte, İPhone 11 su geçiriyor mu sorusuna yönelik detaylı bilgiler

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İphone 11 su geçirmeme özelliğine sahiptir. Bununla birlikte su sıçramaları ve toza da dayanıklıdır. Ancak belirli koşulları aştığı taktirde bu durum geçerliliğini yitirebilmektedir. İphone 11 suya dayanıklılık testi, laboratuvar ortamında gerçekleşmiştir. Aygıtlar kontrollü laboratuvar koşullarında test edilmiş ve 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesini (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik) elde etmiştir.

Suya, sıçramalara ve toza dayanıklılık kalıcı değildir ve normal kullanıma bağlı yıpranma sonucunda azalabilir. Islak bir iPhone’u şarj etmeye çalışmayın. Temizleme ve kurulama yönergeleri için lütfen kullanım kılavuzunu inceleyin. Sıvı temasına bağlı hasarlar garanti kapsamında değildir.

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