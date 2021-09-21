İPhone 11 su geçiriyor mu?

Haberin Devamı

İphone 11 su geçirmeme özelliğine sahiptir. Bununla birlikte su sıçramaları ve toza da dayanıklıdır. Ancak belirli koşulları aştığı taktirde bu durum geçerliliğini yitirebilmektedir. İphone 11 suya dayanıklılık testi, laboratuvar ortamında gerçekleşmiştir. Aygıtlar kontrollü laboratuvar koşullarında test edilmiş ve 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesini (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik) elde etmiştir.

Suya, sıçramalara ve toza dayanıklılık kalıcı değildir ve normal kullanıma bağlı yıpranma sonucunda azalabilir. Islak bir iPhone’u şarj etmeye çalışmayın. Temizleme ve kurulama yönergeleri için lütfen kullanım kılavuzunu inceleyin. Sıvı temasına bağlı hasarlar garanti kapsamında değildir.