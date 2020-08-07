İnternette geçirilen süre, uykuda geçirilen süreyi ikiye katladı

Ankete katılanların yarısı pandemi boyunca 9-12 saat aralığında internette gezindiğini söyledi. İnternette 3-9 saatini geçirenlerin oranı yüzde 25 olarak belirlenirken, yüzde 20’sinin 12-15 saatini, yani uyku ve yemek dışındaki zamanının neredeyse tamamını internette geçirdikleri saptandı. 3 saatten az internette kalanların oranı ise sadece yüzde 5’te kaldı.

Avantajix'in gerçekleştirdiği ankette, günde ortalama 4 saatin sosyal medyada, 2,5 saatin film ya da dizi izlemekle, 2 saatin müzik ve oyunla, 1,5 saatin de sanal mağazalarda geçirildiği belirlendi. İnternet kullanıcılarının, haberleri de ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden takip ettikleri ortaya çıktı.

Şirketin kurucu ortağı Güçlü Kayral, ankette en temel ihtiyaçlardan uykuda geçirilen süreyle ilgili de soru yer aldığını belirterek, “Pandemide, günün çoğunluğu evde geçirilmesine karşın uykuya ayrılan sürenin azaldığı, 6, 6.5 saate düştüğünü belirledik. İnternette geçilen süre, uykuyu ikiye katlamış durumda. Pandemi öncesi ise bu süre eşitti. Günün 7,5 saati internette, 7,5 saati de uykuda geçiriliyordu” dedi.

62,7 MİLYON İNTERNET KULLANICISI

Kayral, pandemi döneminde internette geçirilen sürenin artmasının, e-ticareti güçlendirdiğini anımsatarak, şunları söyledi:

“Dijital Türkiye 2020 Raporu’na göre 83 milyon nüfusa sahip Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 74’ü, yani 62,7 milyon kişi internet kullanıyor. İnternet kullanıcılarının yarısı online alışveriş yaparken, diğer yarısı dijital vitrinlere bakmakla yetiniyor. Günde 1,5 saat internette mal ve hizmet arasa da satın alma yapmayan 25-30 milyon internet kullanıcısını online dükkanlara çekmeyi başarırsak, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre halen 80 milyar lira düzeyinde olan e-ticaret sektör büyüklüğü 100-120 milyar lirayı bulabilir.”



