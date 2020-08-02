İnterneti kim buldu ve icat etti? İnternet ne zaman bulundu

İnternet sayesinde insanlar istenen bilgiye çok hızlı bir şekilde erişebilmektedir. Bundan dolayı internet günümüzde fazlasıyla mühim bir yere sahip teknolojidir. İnternet ilk başlarda Amerika’nın askeri haberleşme hedefiyle planladığı ağ sayesinde meydana gelmiştir. Zamanla gelişerek de günümüz halini almıştır.

İnterneti Kim Buldu?

İnternet iki büyük mucit tarafından keşfedilmiştir. Bu mucitler ise Vinton Cerf ve Tim Berners’tir. İki büyük mucit sayesinde internet çok kısa bir sürede tüm dünyaya yayılmıştır.

İnternet İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?

İnternetin keşfi ve meydana gelmesi aşamalı olarak gerçekleşmiştir. İnternetin ilk temelleri 1950’li senelerde Amerika’da atılmaya başlanmıştır. Daha sonra ise 1960’lı ve 1970’li senelerde internet hızlı bir biçimde gelişme yaşamaya başlamıştır. Dünümüzdeki halini almasıysa 1989 senesinde son bulmuştur. Bu yüzden internetin tam anlamıyla icat edilmesi 1989 senesi olarak kabul edilmiştir.

1989 senesinde İsviçre'nin Cern kentinde herkesin ortak kullanabildiği bir alışveriş ağı kurulmak istenilmiştir. Sonrasında meydana getirilen bu ağa dünyadaki farklı insanların da bağlandığı görülmüştür. Böylece internet tüm dünyaya açılmıştır.