Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası’nı kim kazandı?

Intel, Monster Notebook, Teknosa ve Hepsigamer’ın sponsorluğunda devam eden ligde, Sangal ve Boca arasında oynanan ve Twitch, Youtube ve Facebook üzerinden milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçı genç yeteneklerden kurulu Boca 3-1 kazandı.

2020 Kış Sezonu Intel ESL Türkiye Şampiyonu olan Boca Boston, 9 Avrupa ülkesinde daha düzenlenen ulusal liglerin şampiyonlarıyla birlikte önümüzdeki günlerde düzenlenecek EPEC turnuvasına katılmaya hak kazandı. EPEC’i kazanan takım ise 1 milyon dolar ödüllü ESL One Köln turnuvasında mücadele etme şansına sahip olacak.

4 harita sonunda güzel oyunuyla öne çıkan Izzy, izleyenler tarafından Monster Notebook Maçın Canavarı seçilerek hem serinin en iyi oyuncusu oldu hem de Monster Notebook'tan “Abra A7 V11.3.2 17,3” oyun bilgisayarı kazandı.

Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası’nın yeni sezon elemeleri 14-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.



