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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 21.01.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Instagram'ın CEO'su: TikTok bizden önde

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Instagram'ın CEO'su: TikTok bizden önde
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Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, kendilerine rakip olan sosyal medya platformlarından TikTok için sürpriz bir açıklama yaptı. Mosseri, kısa videolar söz konusu olduğunda Instagram'ın TikTok'un gerisinde kaldığını itiraf etti.

Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, geçtiğimiz aylarda TikTok'tan 'ilham alarak' Reels özelliğini hayata geçirmişti. Pek çok kullanıcı bu özelliği yoğun olarak kullanmaya başlasa da, Instagram'ın CEO'su Mosseri'ye göre TikTok, hala kısa videolar söz konusu olduğunda kendilerinden bir adım önde.

The Verge'ün haberine göre Instagram'a çeşitli efekt ve filtreleri ekleyerek kullanıcıların etkileşimini artırmaya çalışan Instagram'ın CEO'su Mosseri, Reels'in henüz yolun başında olduğuna vurgu yaparak TikTok'un kendilerinden çok daha ileride olduğunun altını çizdi.

Instagram, elbette sadece TikTok'tan 'esinlenen' bir uygulama değil. Daha önce Snapchat'i popülar hale getiren hikayeler özelliğini de kendisine adapte eden şirket, kullanıcıların büyük ilgisiyle karşılaşınca Facebook çatısı altındaki tüm servislere bu özellik yayılmış, sonrasında da YouTube, LinkedIn ve Twitter gibi diğer dev sosyal medya platformlarına da taşınmıştı.

Instagramın CEOsu: TikTok bizden önde

GOOGLE DA ARAMA SONUÇLARINA TAŞIYOR

TikTok'un kısa videoları yoğun ilgi görünce Google, hem Instagram hem de TikTok'un yayınlanan videolarını arama sonuçlarına taşımaya başladı. Google'ın mobil uygulamasında geçerli olan özellik, kullanıcıların Google'ı terk etmeden içerikler arasında gezinebilmesini sağlıyor.

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