Instagram'dan Ramazan ayına özel 'İyilikZamanı' kampanyası

Instagram’ın amacı bu kampanya ile insanların yaptıkları iyilikleri, küçük veya büyük, #Monthofgood ve #İyilikZamanı etiketleriyle paylaşmalarını ve arkadaşlarını etiketleyerek başkalarını da iyilik yapmaya teşvik etmelerini sağlamak. Instagram ayrıca, insanlara fikir vermek ve onları iyilik yapmaya teşvik etmek için Instagram üzerinden yapılabilecek iyilikler konusunda 17 fikir paylaştı.



#Monthofgood (#İyilikZamanı) kampanyası kapsamında Nusret Gökçe (@nusr_et) bu dönemde birlikteliğin gücünün ve iyilik yapmanın öneminin altını çizerek, hareketi global seviyede yayabilmek adına takipçileri ile Mohamed Salah (@mosalah), DJ Khaled (@djkhaled), Franck Ribéry (@franckribery7), Mesut Özil (@m10_official) ve Karim Benzema’yı (@karimbenzema) Instagram’ın iyilik yayma hareketine katılmaya davet etti. Instagram’ın resmi global hesabı da (@instagram) Nusret Gökçe’nin gönderisini beğendi ve altına yorum bıraktı.



Ümit Erdim (@umit.erdim) sokak hayvanlarını besleyerek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın önemini hatırlatarak, Orkun Işıtmak (@orkunisitmak) Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek ve mama bağışı yaparak, @rimelaskina Hilal de şükretmenin önemini vurgulayarak takipçilerini iyilik yapmaya davet etti.

Facebook Medya Ortaklıkları Yöneticisi Eren Sağır, kampanya ile ilgili, “Ramazan, Instagram’daki en büyük kültürel anlardan biri. Birçok insanın aile ve arkadaşlarıyla yüz yüze bir araya gelemediği şu günlerde, Instagram’ın insanların bir araya gelebildiği ve topluluk hissini yaşayabildiği bir yer olmasından mutluyuz. İnsanların Ramazan’da iyilik yaptıkları anları paylaşmak için Instagram’a geldiğini görüyoruz; örneğin 2019’da Ramazan boyunca “Ramazan” kelimesi ve farklı dillerdeki türevleri Instagram’da 16 milyon kez kullanılırken, Ramazan’a özel hazırlanan kamera filtresi de 12 milyon kez kullanıldı. Bu da bize global olarak ikinci kez hayata geçirdiğimiz #Monthofgood (#İyilikZamanı) kampanyası için ilham verdi. Bu Ramazan Instagram topluluğu tarafından yapılan ve paylaşılan iyiliklerden ilham almak için çok heyecanlıyız” dedi.



#Monthofgood (#İyilikZamanı) inisiyatifine ek olarak Instagram, geçen sene Stories için hayata geçirdiği Ramazan filtresini, Türkçe versiyonu da dahil olmak üzere, bu sene de kullanıma sunuyor.