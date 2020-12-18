Instagram sürekli duruyor, kendi kendine kapanıyor? İşte en sık yaşanan Instagram hataları ve çözümleri

Son zamanların en sık kullanılan popüler uygulaması Instagram, zaman zaman uyarılar verebiliyor. Yaşanan sorunlar bazen kullanıcı bazense Instagram sunucu kaynakları nedeniyle meydana gelebiliyor.



INSTAGRAM DURDURULDU



Instagram durduruldu hatası, çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Telefon önbelleğinin yetersiz olması veya güncellemenin yapılmamış olması durdurma hatasının başlıca nedenlerinden biridir. Bu durum diğer uygulamaların çalışmasını doğrudan etkiler ve telefon önbelleği yetersiz kaldığında Instagram’da donma veya kapanmalar meydana gelebilir.



AKIŞ SORUNU



Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da “çalışmayı durdurdu hatası” ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.



SERVER HATASI



Instagram’da En Sık Yaşanan Sorunlar ın başında gelen “500 Internal Server Error” hatası kullanıcıların Instagram’a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.