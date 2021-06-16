Instagram hesaplarını çaldıranlar ne yapmalı?

Son günlerde ünlüler ve diğer yüksek takipçili hesaplar dahil yüzlerce kişinin Instagram hesabı ele geçirildi. Dolandırıcıların, resmi Instagram hesabını taklit ederek “Telif hakları nedeniyle hesabınız 24 saat içerisinde kapatılacaktır. Hemen bizimle iletişime geçin.” mesajları ile kullanıcıların şifrelerine eriştiğini, ardından hızlıca bağlı telefon numarası ve e-posta adresini değiştirerek hesabın kurtarılmasını zora soktuğunu belirten siber güvenlik uzmanı Alev Akkoyunlu, Instagram hesap güvenliği için neler yapılması gerektiğini ve hesapları hacklenen kullanıcıların atması gereken adımları anlatıyor.