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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 06:15,Son Güncelleme:

İnsansız kara araçları üretimi Kırıkkale'de yapılacak

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İnsansız kara araçları üretimi Kırıkkale'de yapılacak
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Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, insansız kara araçları üretiminin yapılacağı fabrika için zemin etüt çalışmalarının başladığını söyledi.

Başkan Varlı, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Şubat’ta Delice ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, kente insansız kara taşıtı üretim merkezi kurulacağı müjdesini verdiğini hatırlattı. Bu müjdenin ardından Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığında şirket kurulduğunu belirten Varlı, "Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurucu olduğu şirket, şu an itibarıyla resmen kuruldu. Silah İhtisas Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsisi yapıldı" dedi.

İnsansız kara taşıtının uzun süreçli bir proje olduğunu vurgulayan Varlı, şunları kaydetti:

"Yüksek teknoloji ve yüksek proje gerektiriyor. Bunun ilk etabında Ar-Ge’si ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalar Teknopark’ın içerisindeki bir ofiste yapılıyor. Kısa zamanda ülkemizin insansız kara taşıtına cevap vereceğiz. Bu projemizi inşallah kısa zamanda gerçekleştirmiş olacağız."

Başkan Varlı ayrıca projede yerli ve millilik oranını en üst seviyede tutmak için gayret sarf edeceklerini kaydetti.

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